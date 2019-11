Gerade die umliegenden Fußballvereine haben der Familie Raab angetan. „Man glaubt gar nicht, wie viele Menschen man über den regionalen Fußballsport erreicht. Deshalb reserviere ich einen Großteil meines Werbebudgets für den Bereich Fußball, seien es Plakatwerbungen, Dressen- oder Ballspenden“, erzählt Helmut Raab. Denn viele Eltern der Spieler zählen mittlerweile zu seinem Kundenkreis. Besonders der SKU Amstetten ist für den Fußballfan wichtig als Werbeträger. Seine VIP-Tickets für die SKU-Spiele nutzt er zum Kontakte knüpfen oder er lädt Kunden und Freunde zu den Spielen ein.

Warum? Weil sein Familienbetrieb in Zeillern durch seine Markenvielfalt das Herz von jedem Heimwerker und Gartenfreund höher schlagen lässt. „Bei uns müssen Sie nicht ein Standard-Aktions-Paket kaufen, wir können Ihnen individuell die Werkzeuge zusammenstellen, die Sie auch wirklich brauchen“, erklärt Anita Raab. Aber nicht nur Werkzeuge und Maschinen namhafter Marken wie Milwaukee, Makita, etc. sind bei Werkzeuge Raab zu Bestpreisen zu finden. Alles was man sonst für Haus und Garten brauchen kann, vom Autoanhänger, E-Bikes und -Scooter über Gartengeräte, Reinigungsgeräte und Staubsauger, bis hin zu Ersatzteilen jeder Art, ist im Angebot. Und wenn man seinen Wunschartikel nicht findet? Dann setzt die Familie Raab mit viel Herzblut alles daran, das Richtige zu besorgen.

Raab-Pickerl

Besonders freut das Raab Werkzeuge-Team, dass ihre Firma inzwischen schon fast zur Marke geworden ist. Das „Firmenpickerl“ ist auf vielen Maschinen, Anhängern und Werkzeugen österreichweit zu finden. „Unsere Sweater, Mützen etc. mit dem Raab Werkzeuge-Aufdruck sind sehr beliebt. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich „unser“ Raab-Pickerl entdecke“, schmunzelt David Jani.