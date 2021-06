Das Sortiment der Trachten Wichtlstube reicht von der Lederhose bis zum Brautkleid. Neben der professionellen Beratung wird auch mit größter Aufmerksamkeit auf die Passgenauigkeit unter Mitwirkung der hauseigenen Schneiderei geachtet.

Das Geschäft, sehr zentral an der ehemaligen B1 gelegen verfügt über einen großen Parkplatz und ist auch bequem mit Bus und Bahn erreichbar. Auf rund 1300m² Verkaufsfläche werden Die Kunden mit Trachtenbekleidung für die ganze Familie bedient.

Wer traditionell und in Tracht heiraten möchte hat bei der Trachten Wichtlstube in Edt bei Lambach die perfekte Adresse gefunden. Denn im größten Trachtenfachgeschäft Österreichs können angehende Brautleute in einer komplett neu gestalteten Abteilung für die Braut und den Bräutigam wirklich alles finden was den schönsten Tag im Leben noch schöner macht.

Abgesehen davon, dass auf Herkunft, Qualität sowie Verarbeitung der Stoffe größten Wert gelegt wird, findet eine Braut vom schlichten A-Kleid über das elegante Dirndl bis hin zur aufwendig bestickten Hochzeitsrobe alles was eine Standesamtliche Hochzeit oder ein rauschendes Fest unvergesslich macht.

Perfektioniert wird der Auftritt des Brautpaares natürlich erst dann, wenn auch der Ehemann in spe farblich perfekt auf die Braut abgestimmt vor den Traualtar treten kann. Wenn gewünscht, wird die ganze Familie auf die Hochzeitsfarben abgestimmt.

Auf Ihr Kommen freut sich das Team der Wichtlstube!