Der gesunde Wohnraum ist Beruf und Steckenpferd von DI (FH) Niklas Bruckner, Geschäftsführer von Haustechnik Bruckner. Dabei sind maßgeschneiderte Lösungen sein erklärtes Ziel!

Ein Beispiel ist die Luftqualität, mit der sich der Mostviertler Unternehmer schon lange vor Corona auseinandergesetzt hat. „Raumluft-Hygiene ist mehr denn je ein Thema, besonders in öffentlichen Gebäuden“, so

Bruckner. „Ein Mensch verbraucht gut 25.000 Liter Luft pro Stunde. Sind also mehrere Menschen in einem Raum, kann man sich schnell ausrechnen, was passiert!“

Hauseigenes System entwickelt

Aus dieser Herausforderung entstand in der Bruckner Ideenschmiede der „Cumulus“ – ein innovatives Lüftungssystem mit Energierückgewinnung, das vollautomatisch den Schadstoff-Gehalt der Raumluft reduziert, während es gleichzeitig für optimale Luftfeuchtigkeit und reine Frischluft sorgt. So schafft man sich seine reine Luft, wie direkt vor dem Wasserfall oder im Wald!“

Damit nicht genug, optimiert „Cumulus“ auch den Energieverbrauch. „Wir freuen uns über die steigende Zahl an tollen Referenzprojekten wie der Kindergarten in St Anton, das Kinderbuchhaus in Oberndorf , ein Ziviltechnik Büro in Blindenmarkt oder eine Arztpraxis in Lilienfeld. In diesen Bereichen sorgt unser Gerät schon für ein optimales Raumklima.

„Cumulus“ ist natürlich nur ein – zweifellos sehr praktikables – Beispiel, wie Haustechnik Bruckner seinen Auftrag sieht. „Individuelle Beratung und Planung ist bei uns das oberste Gebot. Was am Ende montiert wird, muss funktionieren und passen. Und wenn es am Markt nichts Passendes gibt, dann greifen wir zur Eigeninitiative! Das sind wir uns, unseren Kunden und natürlich auch einem nachhaltigen Umgang mit den Themen Gesundheit und Raumluft schuldig!“