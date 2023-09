Wieselburger Autoherbst mit vielen Attraktionen

Ein Großaufgebot an verschiedensten Automarken, Motorrädern, Quads, E-Bikes, W-Scooter und E-Mopeds erwartet die Besucher beim 5. Autoherbst in Wieselburg am 16. September. Von 10-17 Uhr lässt das Stadtmarketing als Veranstalter nicht nur PS-starke Neuheiten anrollen, sondern umrahmt das Fest mit einem tollen Programm für Jung und Alt.

Einmal mehr liegt der Schwerpunkt auf E-Mobilität, wie Stadtmarketing-Vorsitzender Josef Lechner betont: „In diesem Segment überrollen viele Neuheiten den Markt. Wir sind stolz, mit unseren sieben Fachbetrieben hier eine breite Modellpalette anbieten zu können und mit 16 verschiedenen Marken und mehr als 75 Fahrzeugen auch regionale Stärke zu zeigen!“

Stadtplatz wird zur Fußgängerzone

Für die Veranstaltung verwandelt sich der gesamte Stadtplatz zur Fußgängerzone mit vielen Schauplätzen. Erstmals mit dabei ist der Campus Wieselburg mit einem Energieanhänger, wo das aktuelle Thema erneuerbare Energie mittels Experimenten für alle Altersgruppen veranschaulicht wird. Weiters steht das Spezialisten-Team der eNu: Energie- und Umweltagentur des Landes Rede und Antwort.

Um 13 Uhr können die Besucher die Einsatzübung von Feuerwehr und Rotes Kreuz bei einem simulierten Verkehrsunfall live erleben.

Wieselburger Handel präsentiert sich

In zwei Showblöcken (11 Uhr und 14.30 Uhr) präsentiert der Wieselburger Handel seine Produktvielfalt am roten Teppich (Brauhauskreuzung). Zudem lockt die örtliche Gastronomie mit Köstlichkeiten und Erfrischungen. Auch bei den kleinen Besuchern kommt keine Langeweile auf, so bietet ein betreutes Kinderprogramm Spaß und Action.

Ein Glücksrad mit vielen Sofortgewinnen und Gastro-Gutscheinen ergänzt das Festival rund um die Mobilität.

Zum Ausklang des Wieselburger Autoherbstes steigt ab 17 Uhr die Aftershow-Party mit DJ Ginny im „Z´Wiesel“.