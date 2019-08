Unternehmerkompetenz im Mittelpunkt

Ein wichtiger Pfeiler im WIFI-Kursprogramm ist die WIFI-Unternehmerakademie. Bewährte Kurse aus den Bereichen Management und Betriebswirtschaft wurden dieses Jahr durch neue, attraktive Angebote ergänzt. Diese beinhalten zum Beispiel „Einzelprojektmanagement“, „Wie Führung nachhaltig gelingt“ bis hin zum „Unternehmertraining“.

Bildungslösungen speziell für Betriebe bietet das WIFI Firmen-Intern-Training. Ob EDV-Training, Führungskräfte-Seminar oder Verkaufstraining – stets gilt der Grundsatz: „Das Angebot wird ganz individuell an die Bedürfnisse der Betriebe angepasst“.

Sprachencafés: Atmosphäre statt Frontalunterricht

Für alle, die gerne in lockerer, ungezwungener Atmosphäre Sprachen lernen möchten, hat das WIFI mit seinen „Sprachencafés“ ein perfektes, neues Angebot geschaffen. Statt trocken Vokabeln zu pauken, wird hier die Möglichkeit geboten, sich bei Kaffee, Tee und Kuchen über tagesaktuelle Themen auszutauschen – und das natürlich in einer Fremdsprache. Im WIFI Amstetten werden die Sprachencafés in Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch angeboten.

Von CAD bis Mentaltraining

Das WIFI Amstetten hat noch mehr zu bieten: Das bewährt vielfältige Programm reicht von technischen Themen wie zum Beispiel CAD und Elektrotechnik über Personalverrechnung und Datenschutz bis hin zu Mentaltraining. Auch die Vorbereitungskurse auf die Berufsreifeprüfung sind wieder fixer Bestandteil des Weiterbildungsprogramms.

