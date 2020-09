Willis Mostheuriger & Speckomat mit Selbstbedienung.

Bereits seit 25 Jahren gibt es den Mostheurigen am „Willis Bauernhof“ im Süden des Waldviertels in 3652 Leiben, Aichau 1, mit Spezialitäten vom eigenen Jungrind und Waldviertler Kriecherl. Er öffnet wieder von 1. bis 11. Oktober von Do - So ab 14 Uhr.

„Täglich sind unsere selbst gemachten Köstlichkeiten von Mo – So von 7 Uhr bis 20 Uhr im „Speckomaten“ in Selbstbedienung zu erwerben. Freitags oder gegen telefonische Voranmeldung (0650 / 335 8700) verkaufen wir ab Hof mit Bedienung“, erklären Christine und Andreas Wilhelm.

„Neu im Sortiment haben wir die Kriecherl-Leberpastete – eine herzhaft fruchtige Kreation für besondere Anlässe.“

Nähere Informationen sind auf www.willis-bauernhof.at jederzeit zu finden.