In der Wimberger Gruppe können die Lehrlinge zeigen, was sie drauf haben! Sie bauen mit ihrer Ausbildung das Fundament für ihren beruflichen Erfolg. Mit weiterführenden Ausbildungen und Zusatzqualifikationen können sie in der Wimberger Gruppe die Karriereleiter nach oben steigen.

Zusätzlich zur hohen Lehrlingsentschädigung in der Baubranche wird der Einsatz der Lehrlinge noch weiter belohnt. Für sehr gute Leistungen gibt es Prämien im Wert von bis zu 3.000 Euro, den B-Führerschein und viele Sachpreise zu gewinnen.

Neben der täglichen Arbeit darf auch der Spaß nicht zu kurz kommen! Gemeinsame lustige Aktivitäten stehen immer wieder am Programm, wie Kartfahren oder Bogenschießen.

Bau auf deinen Riecher – schnupper am Bau

Um ein möglichst reales Bild vom zukünftigen Arbeitsalltag zu bekommen, kann bei der Wimberger Gruppe zweimal geschnuppert werden. Zusätzlich zu einem Cineplexx-Gutschein für alle Schnupperer wird auch jährlich ein Moped im Wert von 2.800 Euro verlost.

Bau auch du deine Zukunft auf einer fundierten Ausbildung auf! WIMBERGER HAUS

Alle Informationen zur Bau-auf-Lehre in der Wimberger Gruppe auf www.bau-auf-lehre.at

Wimberger Gruppe

Gewerbestraße 14

3370 Ybbs

office@wimbergergruppe.at

Telefon: 07412 / 20 997

