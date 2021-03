Man möchte meinen, wer vom Müll lebt, verschwendet keine großen Gedanken an das Thema Müllvermeidung. „Völlig falsch“, widerspricht Ferdinand Kreidl, Geschäftsführer der Firma Baier GmbH in Ardagger. Zusammen mit seinem Geschäftsführer-Kollegen Andreas Dworak wird der Purgstaller philosophisch, wenn es um Abfallproblematiken der Gegenwart und Zukunft geht.

Das Geschäftsmodell Ihrer Firma basiert auf der Entsorgung von Müll. Darf man sich da Gedanken über Müllvermeidung machen?

Ferdinand Kreidl: Natürlich. Wir sehen Tag für Tag enorme Müllberge, die unser modernes Leben hinterlässt. Unsere größten ökologischen Herausforderungen sind die Smarte Gesellschaft und die Unmenge an Kunststoff. Wo früher Kabel waren sind heute vielfach Akkus verbaut. Auch dort, wo es gar nicht notwendig wäre. Einmal ehrlich: Brauchen wir wirklich beheizbare Pullover oder Luftballons, die leuchten, wenn man sie zum Kindergeburtstag aufsteigen lässt? Oder blinkende Lichter in Schuhen. Fragwürdig sind für mich auch Produkte wie Akku-Staubsauger, wo doch in jeder Ecke im Haus eine Steckdose verbaut ist. Hier kommt neben dem enormen Rohstoffverbrauch für die Akkuproduktion auch noch die massivst geschädigte Umwelt im Abbaugebiet dazu. Wir lehnen nicht grundsätzlich die Verwendung von Akkus ab, aber wir sollten überlegen ob wir diese für jeden Einsatzzweck benötigen.

Und beim Kunststoff?

Kreidl: Da ist es noch schlimmer. Täglich wird eine Million Tonnen in die Welt gesetzt. Eine unvorstellbare Menge oft nutzloser Wegwerfartikel, von der nur ein Bruchteil recycelt wird. Dabei geht es weniger um das Plastiksackerl, für dessen Verzicht wir uns als Umweltschützer rühmen. Nur sieben Prozent der gesamten Kunststoffmenge fallen auf Verpackungen, weniger als ein Prozent davon aufs Sackerl. Unsere Probleme sind Möbel, Kleidung, Spielzeug, Handys und, und und. Alles ist aus Kunststoff, weil dieser – wie der Name schon sagt – auch so fantastische Eigenschaften hat. Symptomatisch dafür sind für mich Schraubverschlüsse bei Milchpackerln. Wenn wir in Österreich am Tag eine Million Liter Milch verbrauchen, haben wir eine Million Kunststoffverschlüsse, die zusätzlich mit entsprechendem Ressourcenverbrauch erzeugt und auch entsorgt werden müssen. Überspitzt würde ich sagen wir können Wasser auch aus der Leitung und nicht aus der PET-Flasche trinken.

Aber kann Kunststoff nicht ohnedies recycelt werden?

Andreas Dworak: Natürlich. Ein ganz positives Beispiel sind Silofolien, wie sie bei den Rundballen in der Landwirtschaft verwendet werden. Diese verarbeitet die Industrie zu fast 100 Prozent wieder zu Silofolien. Und das sind keine kleinen Mengen. Allein die Silofolien, die wir bei uns in Ardagger in einem Jahr sammeln, würden aneinandergereiht hochgerechnet die Strecke von Ardagger nach Sidney und zurück ergeben!

Kreidl: Die Grenze beim Recyceln sind die Kosten – also wenn der Aufwand energetisch und ökologisch die Rohstoffproduktion deutlich übersteigt. Als problematisch erweisen sich die Vermischungen, insbesondere wenn sie verklebt sind. Solche Fraktionen kann man nicht mehr trennen und sie sind daher in der Regel ein Fall für die Verbrennung.

Stichwort Müllverbrennung. Wie gut funktioniert die?

Kreidl: Die funktioniert bestens. Alles was in Österreich in die Müllverbrennung geht, ist ökologisch gelöst. Das einzige Problem sind zu geringe Anlagenkapazitäten.

Dworak: Das Limitierende in einer Müllverbrennungsanlage ist der Energie-Input. Nicht die Gesamt-Tonnage des Restmülls, sondern der durch immer mehr kunststoffhaltige Alltagsartikel verursachte Heizwert. Selbst modernste Anlagen bringen die Abwärme nicht im gewünschten Maß weg und müssen so die Anliefermengen drosseln.

Wie kann man dieser Problemen Herr werden?

Kreidl: Was wir brauchen ist ein neues Bewusstsein für Wertigkeit, Verpackung, langlebigere Produkte, kurze Wege und Regionalität. Ansätze wären, schon mit Bedacht einzukaufen und bei den Konsumgütern mehr auf Qualität zu achten, nicht nur auf den Preis. Wir haben zum Beispiel in der Firma ein Verbot, Gebrauchsgegenstände über einen großen internationalen Onlinehändler zu kaufen. Wir sind eine regionale Firma, wir kaufen regional und unterstützen so zum einen die regionale Wertschöpfung, zum anderen Arbeitsplätze vor der Haustüre. Die daraus fließenden Steuern sichern letztlich unser Sozialsystem.

Machen wir einen Schwenk zu Ihren Diensteistungen. Bei der Vorbereitung ist mir besonders der Drecksack aufgefallen, was hat es damit auf sich?

Dworak: Das ist ein Entsorgungssystem für kleine Baustellen und ob seines Fassungsvermögens von einem Kubikmeter ideal für Heimwerker. Er schluckt fast jeden Abfall und macht kein Trennen erforderlich. Das Recycling erledigen wir. Der Drecksack wird mit der Post zugestellt und zum frei vereinbaren Termin kontaktlos von uns abgeholt.

Kreidl: Vielleicht ganz wichtig in diesem Zusammenhang: Was wir schon seit 2012 vorantreiben, ist die Digitalisierung. Den elektronischen Lieferschein gibt es seit vier Jahren. Im Rahmen der Abfallentsorgung 2.0, in die wir zuletzt über 50.000 Euro investiert haben, erhalten unsere Kunden sofort nach erfolgter Abholung oder durchgeführter Dienstleistung per Mail den fertigen Lieferschein (als PDF). Auch alle Müllentleerungen, die wir für den Gemeinde Dienstleistungsverband durchführen, sind digital erfasst - heißt: jede Entleerung beim Haus wird über ein automatisches System gespeichert – Zeitpunkt und Ort. Jetzt sind wir gerade dabei, Container und Absetzmulden mit QR-Codes zu bestücken - damit auch deren Abholungen einfach übers Handy organisiert werden kann. Alles zusammen hat für uns den großen Vorteil der besseren Planbarkeit und Dokumentation und ermöglicht optimierte Transportlogistiken. Das erklärte Ziel ist der kurze Weg.

Dworak: Den Weg in die digitale Zukunft ebnen wir gerade mit einer großen Kundenbefragung. Sie soll uns Aufschlüsse über die wahren Abfall-Logistik-Bedürfnisse liefern und in weiteren Optimierungsmaßnahmen münden! Wir sind schon sehr gespannt!

Kreidl: Digitalisierung ist nur ein Hilfsmittel. Menschen sind und bleiben auch künftig der wichtigste Faktor. Daher richten wir ein „Danke“ an unserer Mitarbeiter! Sie leisten alle tolle Arbeit in dieser sehr herausfordernden Zeit!