„WIR kreieren unser Arbeitsumfeld!“

Eine sympathische, gut gelaunte Gesprächspartnerin zeigt der Bildschirm beim Video-Call für eines unserer aktuellen CHEFsache-Interviews.

Gabriele Theuerkauf (44), Head of Human Resources bei Welser Profile, erzählt über die aktuelle Situation am Fachkräfte-Markt und die strategischen Initiativen beim Weltmarktführer für Sonderprofile. Seit vier Jahren leitet die Amstettner Wirtschaftspädagogin, die ihre akademische Ausbildung im zweiten Bildungsweg absolviert hat, den Personalbereich in Österreich und den Vertriebsniederlassungen in der EU und kümmert sich um die Anliegen von rund 1.300 von weltweit 2.300 Mitarbeitern.

Foto: zVg

„Ich habe in meiner Berufslaufbahn noch kein Unternehmen erlebt, das sich so bewusst und intensiv mit den Fragen der Kultur und Transformation auseinandersetzt. Der unternehmerische Erfolg von Welser Profile basiert auf begeisterten Menschen. Denn diese stehen mit Mut, Pioniergeist und Entwicklungsbereitschaft für das, was das Unternehmen heute ist“, sieht Theuerkauf ihre Aufgaben unter anderem darin, die Tradition aus 11 Generationen zu bewahren und gleichzeitig offen für neue Arbeitsformen und -methoden zu sein. Das erfordert permanentes Lernen, um Prozesse und das Zusammenleben am Arbeitsplatz weiter zu entwickeln.

Werte leben, frei denken und sprechen dürfen, Dialoge auf Augenhöhe führen, und auch das verbindende „Du“ zwischen allen Mitarbeitern sind für sie die Eckpfeiler dieser Strategie. „Wir bieten psychologische Sicherheit, damit unsere Mitarbeiter ihre Potenziale bestmöglich entfalten können“, spiegelt sich darin für Theuerkauf der Daseinszweck von Welser Profile wider. „Begeisterte Menschen formen Möglichkeiten für Generationen! Das Welser-Rückgrat samt den Welser-Werten bildet den Orientierungsrahmen für unser Denken und Handeln!“

Ein ständiges gemeinsames Weiterentwickeln, Anliegen aufnehmen, Neues probieren, Lernschleifen berücksichtigen, Feedback nehmen und geben ist für die Personalchefin und das gesamte Team ein zentraler Bestandteil im täglichen Tun.

Dass sie angesichts der spannenden Herausforderungen meist gelassen und überlegt ans Werk geht, hat für Gabriele Theuerkauf einen guten Grund: „Ich sag immer: WIR kreieren unser Arbeitsumfeld. Schauen wir, was wir brauchen, damit es ein guter Tag werden kann! Es ist so wie im Sport, mit welcher Haltung gehe ich an die Sache ran?“

„Aktuell könnten wir rund 30 freie Stellen besetzen!“

Der Fachkräftemangel ist ein akutes Problem der Gegenwart. Wie viele freie Stellen könnten Sie derzeit besetzen?

Gabriele Theuerkauf: Aktuell haben wir rund 30 offene Stellen! Diese finden sich in der Produktion, im produktionsnahen Umfeld als auch im kaufmännischen Bereich. Des Weiteren liegt der Fokus in der Auswahl von Lehrlingen.

Gibt es überhaupt noch genug gut ausgebildete Fachkräfte?

Theuerkauf: Wir merken, dass viele Betriebe in der Region Personal suchen, vor allem im Bereich der Fachkräfte. Gleichzeitig liegt in der Region eine niedrige Arbeitslosenquote vor, sprich auch hier gibt es keinen Überhang an zur Verfügung stehendem Personal. Der Geburtenrückgang ist spürbar. Wir verfolgen den Weg, als einzigartiger Arbeitgeber begeisterte Menschen für Welser Profile zu gewinnen.

Was sind die Anreize Ihres Unternehmens, um neue Mitarbeiter gewinnen zu können?

Theuerkauf: Wir haben unterschiedliche Initiativen am Laufen. Heuer schütten wir für Mitarbeiterempfehlungen Prämien aus. Nennenswerte Benefits sind die kostenlose Arbeitskleidung, unser besonderes Weihnachtspaket oder Firmenevents wie zum Beispiel das Familienfest. Wenn Interesse besteht, gibt es aktuell auch die Möglichkeit, die Welt zu erkunden und sich am Standort in den USA einzubringen. Gerade in Krisenzeiten ist ein wichtiger Anreiz auch ein Arbeitsplatz mit Zukunftsperspektive, der definitiv bei Welser Profile zu finden ist. Wir denken und handeln in Generationen.

Was, denken Sie, braucht es, damit der Fachkräftemangel nicht zum Dauerproblem für die Wirtschaft wird?

Theuerkauf: Es braucht die Kooperation von allen Interessensvertretern. Wenn alle an einem Strang ziehen, können Rahmenbedingungen geschaffen werden, die einen einfachen Eintritt in den Arbeitsmarkt ermöglichen. Welser Profile veranstaltet jeden letzten Freitag im Monat Firmenrundgänge. Eine Möglichkeit, das künftige Arbeitsumfeld mit eigenen Augen zu sehen und zu erleben, wie die Menschen im Unternehmen ticken.

Wird die Einstiegshürde für neue Mitarbeiter generell zu hoch angelegt, anders gefragt: haben schlecht ausgebildete Menschen künftig überhaupt noch Chancen am Arbeitsmarkt?

Theuerkauf: Hier gilt es kreativ zu sein. Welser Profile bietet zum Beispiel Mitarbeitern die Möglichkeit, sich intern zu einem Welser-Metallarbeiter zu qualifizieren. Das Qualifizierungsprogramm dauert zwischen 12 und 24 Monaten und wird zur Gänze finanziert.

Der Begriff Work-Life-Balance ist ein viel zitiertes Schlagwort. Lässt sich Berufsbegeisterung mit mehr Freizeit fördern?

Theuerkauf: Die Work-Life-Balance hat meiner Meinung nicht nur mit „mehr“ Freizeit zu tun. Das können schon einmal Benefits wie unsere Kinderferienbetreuung sein – bringt mehr Flexibilität in der Urlaubsplanung, oder unsere Gleitzeitmodelle – Freizeit dann, wenn man sie braucht oder eben auch unsere Sport- und Kulturgemeinschaft zum Ausgleich. Wenn ich meine Potenziale einsetzen und entfalten kann, zahlt das auch auf die Work-Life-Balance ein.

Bietet WELSER PROFILE auch Teilzeit-Jobs an? Ich denke hier vorrangig an die Produktion?

Theuerkauf: Wir probieren uns gerne aus, sind lernwillig, neugierig und offen für Neues. Nach und nach entwickeln wir neue Arbeitszeitmodelle auch in der Produktion. Im Schichtbetrieb braucht es Kreativität und Spielraum, um die Bedürfnisse einer Teilzeit Mitarbeit erfüllen zu können.

Ist Geld der entscheidende Faktor für Motivation am Arbeitsplatz?

Theuerkauf: Die Bezahlung ist ein wichtiger Faktor, um Mitarbeitende zu gewinnen. Um diese auch zu halten, zählt auf jeden Fall auch ein gutes Arbeitsklima.