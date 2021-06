Christine Preßl (59) sprüht vor Begeisterung, wenn sie über die neuen Kollektionen in ihrem Trachtenmode-Fachgeschäft spricht. „Wer ein Dirndl oder einen Trachtenanzug kauft, kauft sich Lebensfreude!“ Und sie ist unendlich froh, nur noch mit wenigen Einschränkungen für die Kunden da sein zu dürfen.

„Es war eine sehr herausfordernde Zeit“, blickt die Mostviertlerin auf die vergangenen Monate zurück. „Wir hatten 22 Wochen geschlossen und die gesamte Jahreslieferung geordert, als 2020 der erste Lockdown verkündet worden war. Aber wir haben es geschafft!“

Nun blickt sie mit ihren 22 Mitarbeitern hoffungsvoll nach vorne: „Wir können das Schöne an unserem Job wieder voll genießen — und das ist die Mode! Gerade jetzt werden viele Feste und Hochzeiten nachgeholt und die Kunden genießen es, wieder einzukaufen!“

Kollektion 2021 ist extrem vielfältig

Der Blick auf das aktuelle Angebot lässt die Modeherzen höher schlagen. Bei den Dirndln gibt es eine sehr breite Palette unterschiedicher Modelle — vom Retro-Look bis zum Leinen-Dirndl mit einfärbigem Oberteil. Für Feste sind Spitzenschürzen und tranparente Dirndlblusen in unterschiedlicher Ausschnitthöhe sehr gefagt.

Bei den Herren sind kurze Lederhosen im Used-Look angesagt und ganz allgemein modisch taillierte Schnitte bei Sakkos und Hemden.

Dirndln & Trachten Made in Austria

Besonders stolz ist Christine Preßl, wenn sie über das Thema Nachhaltigkeit spricht. „Trachtenmode ist kein Wegwerfartikel. Die Teile sind aus hochwertigen Stoffen mit viel Sorgfalt genäht. Dazu kommt, das wir den Großteil unserer Kollektionen aus Österreich beziehen. Diese Betriebe sind innovativ und schaffen wertvolle Arbeitsplätze, die es nach enormen Auftragsrückgängen zu schützen gilt!“

Sehr wichtig ist der Mostviertler Unternehmerin, die im Geschäft von ihrem Sohn Johannes und einem tüchtigen Team unterstützt wird, der enge Kontakt mit den Herstellern: „Das Einkaufen der Waren für die jeweils nächste Saison ist für uns eine Herausforderung. Bestellt wird in der Regel ein halbes Jahr vor der Lieferung. Da sind wir so richtig kreativ und können auch unsere Wünsche für die neuen Kollektionen einbringen“, erklärt sie. „Unsere Betriebsgröße kommt uns da zu gute!“

Als Kind mit Mode aus Papier gespielt

Kreativ war Christine Preßl schon als Kind. Als eines von acht Kindern aufgewachsen, hat sie sich ihre Puppen selbst gezeichnet und für diese Kleider entworfen — ganz einfach aus Papier.

Ihr Interesse fürs Nähen entdeckte sie dann in der dreijährigen Klosterschule. Die berufliche Selbstständigkeit begann 1983 mit Kirtagsfahrten, ein Geschäft, das sie viele Jahre gemeinsam mit ihrem Gatten betrieb. Anfangs verkauften die Preßls dort Uhren, später Jeans und irgendwann Trachten. Die große Nachfrage motivierte Preßl zu einer Geschäftseröffnung im CCA. Vor 20 Jahren übersiedelte sie ihre Firma dann an den neu errichteten heutigen Standort.

Auf die Frage, woher sie nach rund 30 Berufsjahren ihre Energie nimmt, hat Christine Preßl zwei klare Antworten: Ich liebe das, was ich mache und ich liebe die Natur!“

In der „Einschicht“ an der Donauleitn von Neustadtl hat sie zuletzt beim Wandern und Garteln viel Kraft tanken können. „Wir müssen dankbar sein, in so einer schönen Gegend leben zu dürfen“, will sie sich nach Corona etwas mehr Freizeit gönnen. Nicht zuletzt auch für drei Enkelkinder und für ihre Münsterländer-Hündin Aika.

Ein Wunsch liegt Christine Preßl derzeit besonders am Herzen: „Bei aller Rücksicht aufeinander wäre es schön, wenn wir uns im Handel und in der Gastronomie bald wieder ohne Masken begegnen und unser Lächeln zeigen dürfen!“