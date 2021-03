Möglicherweise heißt es heuer coronabedingt wie 2020: „Ratschen in Patschen“ – Ratschen also vom Wohnzimmer aus oder nur im Garten. Dabei hat sich vielerorts in den letzten Jahren dieses Brauchtum großer Beliebtheit erfreut. Meist sind es Ministranten oder Jungscharkinder, die durch die Straßen der Dörfer und Ortsteile ziehen, um an den Kartagen die Gläubigen mit unterschiedlichen Sprüchen und Reimen an die Gebetszeiten und Andachten zu erinnern.

Die Uhrzeiten, zu denen die Ratscherkinder „auftreten“, die Häufigkeit und die Intensität variieren dabei von Ort zu Ort und sind meist alte Tradition. Oberministranten oder Eltern, die die Gebräuche gut kennen, geben dabei ihr Wissen weiter.

Manche benutzen einfache Ratschen, andere sparen länger zusammen, um scheibtruhenartige „Instrumente“ zu erwerben, die dann natürlich höllisch Lärm machen. Vielfach wird berichtet, dass Großeltern oder Eltern mit ihren Kindern die Ratschen bauen.

Es gibt auch Kurse, bei der die Kinder einer Pfarre zusammenkommen. Ein erfahrener Handwerker baut mit ihnen dann die Geräte und diese werden dann gleich vor Ostern in einem kleinen Dorfumzug ausprobiert.

Der Überlieferung zufolge schweigen von Gründonnerstag nach dem Gloria und den gesamten Karfreitag bis zur Feier der Auferstehungsmesse die Glocken bzw. deren Zungen, die Klöppel, da sie alle nach Rom geflogen sein sollen. Da die Kirchenglocken zumeist eine festliche Stimmung ausdrücken, ist deren Geläute in der Zeit der Grabesruhe Jesu nicht angebracht.

Seit 2015 UNESCO- Weltkulturerbe

Das Ratschen ist übrigens seit 2015 UNESCO-Weltkulturerbe. Was natürlich auch dazugehört: Die Bevölkerung freut sich über die Ratschenkinder und gibt gerne Süßigkeiten her. Die Kinder ziehen in ihren festlich geschmückten Leiterwagerln oft viel Geschenktes nach Hause, wo das Aufteilen ein spannend zu beobachtendes Ritual ist.

Die Motivation der jungen Christen ähnelt sich im ganzen Mostviertel, für viele ist sie gelebte Tradition und ein Glaubenszeugnis. Aber das „Radau machen“ hat natürlich auch seinen Reiz und ein umherziehendes „Dorfrudel“ ist heutzutage ohnehin ein Erlebnis.

So erklärt der 11-jährige Stefan Gruber aus der Pfarre Amstetten Herz Jesu: „Wir bekommen Süßes, lachen viel und sind ein super Team!“

Die 13-jährige Selina Sturmer aus Steinakirchen sagt: „Ich gehe ratschen, weil man damit ein altes Brauchtum aufrecht erhält, weil man viele Leute trifft und besonders, weil es Spaß macht.“ Und die 10-jährige Jana Wurzer aus der Pfarre Winklarn meint: „Die Erwachsenen freuen sich auf uns, weil sie als Kind oft auch gerne als Ratscher unterwegs waren.“

Auch Andreas Stross war zuletzt recht begeistert, als ihn die Ratschenkinder der Umgebung besuchten. Der Jugendliche aus St. Pantaleon ist fast blind. Vor ein paar Jahren bauten ihm seine Freunde, Verwandten und Nachbarn eine imposante Kapelle und zwar im Garten, wo er Gottesdienste feiern kann. Die alte Pappkarton-Kapelle wurde aufgrund von Wind und Wetter baufällig. Die neue präsentierte Andreas den Ratschern mit Freude.

Keine Angst um Nachwuchssorgen

Das Ratschen muss sich also keine Nachwuchssorgen machen, die Kinder erinnern mit großem Ehrgeiz an die biblische Erzählung von Leiden, Tod und Auferstehung Jesu. Dafür dürfen sie lärmen. Die Mostviertler schätzen das.