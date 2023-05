„Wir sind stolz auf Lisa!“

Riesengroß ist die Freude in der Konditorei-Bäckerei Danecker. Kein Wunder, das Team um Firmenchef Richard Palmetzhofer stellt mit Lisa Rosenberger die aktuelle Landessiegerin bei den Konditor-Lehrlingen. Die 18-jährige Ferschnitzerin sicherte sich den Sieg beim Finale in der Berufsschule Baden mit einem süßen Mix zum Thema „Tierwelt“ – unter anderem einer Festtagstorte (Sacher-Masse) mit blauer Glasur, verziert mit Algen, Sand und Korallen.

„Ich bin unglaublich glücklich, am Bewerb teilgenommen zu haben und natürlich auch über den Sieg“, so das neue Nachwuchs-Talent in der Mostviertler Backstube.

Schon sehr bald hat die Landwirts-Tochter ihre Liebe am Zubereiten von Mehlspeisen entdeckt. „Mit 12 Jahren habe ich meiner Oma zum Geburtstag eine Fondant-Torte gebacken“, erzählt sie.

Die Lehre war dann eigentlich nur mehr „Formsache“. Dass es die Bäckerei & Konditorei Danecker wurde, war nach einigen Schnuppertagen bei verschiedenen Betrieben klar. „Mir hat dort gefallen, wie jung und dynamisch das Team aufgestellt ist“, erklärt Rosenberger, die auf ihrem Weg zum Landestitel auch große Unterstützung aus dem Haus bekam. Nicht nur, dass ihre Ausbildungsbegleiterin beim Training und in Baden vor Ort war, auch Firmenchef Richard Palmetzhofer unterstützte seinen erfolgreichen Lehrling (bislang lauter Einser in der Berufsschule): „Weil ich Lisa fördern wollte, habe ich seit dem zweiten Lehrjahr eine freiwillige Überzahlung auf das Lehrlingsentgelt draufgelegt!“ Der Sieg auf Landesebene wurde vom Chef übrigens mit einem „Philharmoniker“ vergoldet! Palmetzhofer bei der Siegerfeier: „Eine große Freude ist, dass du dieses wichtige Kulturgut, das Konditor-Handwerk, so ausgezeichnet beherrscht. Lisa, du bist die BESTE!!!“

Eines möchte Lisa Rosenberger jungen Menschen mitgeben: „Einen handwerklichen Beruf zu lernen ist eine echte Bereicherung fürs Leben. Ich bin glücklich, diesen Weg eingeschlagen zu haben, und möchte mein Wissen in den kommenden Jahren noch ausbauen. Man lernt nie aus!“

Detail am Rande: Für einen Konditor-Lehrling ist derzeit noch ein Platz in der Danecker-Backstube frei!

