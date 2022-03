„Wir sind stolz auf unser neues Zuhause!“

Familie Stix, Stephanshart

Die Frühlingssonne scheint in den großen Garten des 1.000 m² großen Grundstücks am Ortsrand von Stephanshart. Papa Mario Stix (35) spielt mit seinen beiden Söhnen Matteo und Felix auf einem eigens geschaffenen kleinen Kunstrasenfeld Fußball. Gattin Nina (36) wiegt die sechs Monate alte Tochter Leni auf der (bald fertigen) Terrasse.

Hinter dem Familienglück spiegelt sich der blaue Himmel in den südseitigen Fenstern des neuen Eigenheims, das erst vor knapp einem Jahr bezogen wurde.

2016 begann das Bauabenteuer für den selbstständigen Unternehmer (Agentur Augenblick/goodcoach Fußballförderung) und seine im Gesundheitsdienst beschäftigte Ehefrau. Klassisch, mit Abstechern in Fertighausparks und vielen Stunden am Schreibtisch. Die Wahl fiel letztlich auf ein 40+ Effizienzhaus in Leichtbauweise, das überwiegend die Handschrift der Baufamilie trug.

Ein sehr geschmackvoller Mix aus modernem Style und hölzerner Gemütlichkeit zieht sich durch die Wohnbereiche. Das beginnt in der großzügigen Wohnküche im Erdgeschoß, die sich eigentlich von der Haustüre bis zur Terrassentür erstreckt, und führt über die moderne Holztreppe bis hin zu den Schlaf- und Kinderzimmern und dem großen Bad im Obergeschoss.

„Beim Geschmack sind wir uns einig“, so das sympathische Ehepaar. „Und auch die Lage ist ein Traum“, spielen beide auf die unmittelbare Nachbarschaft zu den Eltern bzw. Schwiegereltern an und auf den Fernblick ins Mühlviertel, der sich ihnen von der Terrasse aus offenbart.

Volles Vertrauen für Andrea Lettner

Keine Zweifel hatte Mario bei der Wahl des Finanzpartners. „Ich war immer schon Kunde bei Raiffeisen, auch meine Firma ist dort in guten Händen. Da hat sich in den Jahren viel Vertrauen aufgebaut. Optimal betreut werde ich von Kundenbetreuerin Andrea Lettner und Wohnbauberater Matthias Kienberger.“

Familie Danecker-Gugler, Aschbach

Kärntner Fichte, in Südtirol verarbeitet, von Mostviertler Unternehmen aufgebaut – das Vollholzhaus von Elisabeth und Hubert Danecker-Gugler ist ein einziges Stück Natur. „Wir kommen beide aus der Landwirtschaft und wollten ein Eigenheim, das so einfach und so nachhaltig als möglich ist“, haben der Aschbacher Projektleiter bei der Firma Rosenbauer und die Musikpädagogin aus dem Innviertel über Holzbaupionier Erwin Thoma zu ihrem Lieblingsbaustoff gefunden.

Der schmucke Neubau in Ober-Aschbach – er ist 100 % nach Süden ausgerichtet und steht in einem über 2.000 m² großen Garten mit alten Bäumen – ist wahrlich eine Besonderheit.

Aufgestellt in zwei Tagen (normal sind es vier), gibt es in den Wandelementen kein Eisen und keinen Leim. Auch tragende Leimbinder sucht man vergeblich. Beheizt werden die 250 m² Wohnnutzfläche (inkl. 60 m² im angrenzenden Ziegelbau aus Altbestand) einzig über den Tischherd in der Küche und eine Solaranlage auf dem Dach. Moderne Elektronik sucht man vergeblich. Dafür duftet es in den Schlafzimmern herrlich. „Wir haben dort in die Vollholzwände Zirbenbretter eingearbeitet“, so der Bauherr, der wie seine Ehefrau Musikliebhaber ist, und 15 Jahre als Obmann des Musikvereins Aschbach tätig war.

Gearbeitet haben am Haus nur regionale Professionisten. Auch bei der Finanzierung ging das Paar diesen Weg. „Wir sind beide schon seit der Sumsi Raiffeisen-Kunden. Obendrein war die Beratung von Wohnberater Mathias Scheiter-Wagner extrem gut!“