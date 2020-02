Diesmal durften wir dem Küchenvirtuosen über die Schulter und in den Kochtopf bzw. die Bratpfanne schauen, um mitzuverfolgen wie man „Geschmorte Kalbsbackerl mit Curry, gebratenem Kartoffelpüree und Gurken“ zubereitet.

Für 6 Personen muss man vorab 1,2 kg Kalbsbackerl von allen Häuten und Sehnen befreien, diese mit Salz und Pfeffer würzen und in einem großen Schmortopf – am besten in Butterschmalz – anbraten. Die Backerl aus dem Topf nehmen. 2 Zwiebeln, 2 Karotten und einen halben Sellerie in kleine Würfel schneiden und im Topf anrösten. Lorbeer, Rosmarin, wenig Curry und Knoblauch hinzufügen, kurz mitrösten und mit Rotwein ablöschen. Kalbsbackerl wieder hineingeben und mit Rindsuppe angießen. Wichtig ist dabei, dass das Fleisch nicht ganz bedeckt sein soll. Topf zudecken und im Rohr bei 180° ca. 1 Stunde schmoren lassen. Wenn die Backerl schön weich sind, aus der Sauce herausnehmen. Die Sauce mit feinst geriebenen, mehligen Kartoffeln binden und passieren. Nochmals mit Salz, Pfeffer und Curry abschmecken und die Backerl wieder einlegen.

Für das gebratene Kartoffelpüree 900 g mehlige, geschälte Kartoffeln kochen und heiß durch die Presse drücken. Mit 360 g flüssiger Butter oder Margarine – nicht zu heiß – vermengen. 12 Eidotter dazu und mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Danach auf dem Blech verteilen und im Wasserbad (oder bei 90° Wasserdampf) 40 Minuten dämpfen. Erkalten lassen, portionieren und vor dem Servieren in der Pfanne anbraten.

Zum Essen empfiehlt Andreas Walter einen kräftigen, trockenen Rotwein.

Neben den beiden Restaurantbereichen empfiehlt sich für ein Geschäftsessen oder kleinere Familienfeiern das Kaiserzimmer, welches bis zu 30 Personen das richtige Ambiente bietet. Großen Anklang im Hotel Restaurant finden auch die Festtags-Menüs (buchbar nur auf Vorbestellung bis 3 Tage vorher, ab 8 Personen) sowie der monatliche Sonntags-Brunch. Die weiteren Termine dazu gibt’s hier: www.hotelexel.com/restaurant/sonntagsbrunch/