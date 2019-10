Ob in der Metalltechnik, Mechatronik, Prozesstechnik oder Informationstechnologie, der Weg von der Lehre bis zur Führungsposition ermöglichte bereits bisher viele Karrieren. Mit neuen Informationsangeboten und regionalen Initiativen sollen die Lehrlinge von morgen verstärkt angesprochen werden.

Regionale Initiativen stärken Unternehmen

Der Geschäftsführer des metallverarbeitenden Ybbsitzer Betriebes Duomet GmbH, Willibald Hilbinger, sieht die Lehre nicht als Sackgasse, sondern als Chance für die Zukunft. Und er legt größtes Engagement an den Tag, um den Standort zu stärken und die Abwanderung von jungen Menschen einzubremsen. Als Obmann des Vereins „Mein Lehrbetrieb“ (meinlehrbetrieb.at) versammelt er 60 Unternehmen aus den Bezirken Amstetten, Scheibbs und Melk, um den Schülern die Lehre näher zu bringen. 34 Betriebe präsentierten sich heuer bei dessen Karriere-Clubbing, einer Lehrberufsmesse im Schloss Rothschild in Waidhofen/Ybbs, und suchten so den Kontakt mit über 800 Schülern aus der Region.„Wir versuchen, unsere möglichen Kandidaten über die breite fachliche Qualifikation und mittels Begleitung während des Reifungsprozesses zu gewinnen, also über die Charakterbildung oder das Teamwork. Eine Matura-Ausbildung während der Arbeitszeit wird den ausgezeichneten Lehrlingen ab dem 2. Lehrjahr am Beta Campus in Waidhofen jeweils freitags angeboten“, berichtet Willibald Hilbinger.

Das bestätigt Fabian Hirtenlehner, der seine Lehre zum Metalltechniker mit Auszeichnung abgeschlossen hat und nun parallel zur Matura die Werkmeister-Schule im WIFI NÖ absolviert: „Bei Duomet sind wir ein gut eingespieltes Team. Wenn du fleißig und handwerklich geschickt bist, kannst du bei Duomet beruflich rasch vorankommen.“

Für heuer zeichnet sich ein klares Plus von fast zehn Prozent bei den Lehranfängern in der niederösterreichischen Industrie ab. Auch Duomet-Geschäftsführer Willibald Hilbinger zeigt sich für die Region Mostviertel sehr optimistisch: „Es zeichnet sich ein Stimmungsumschwung ab. Vor allem Eltern halten die vielen Möglichkeiten, die eine Lehre bietet, für wertvoll und überzeugend. Beispielsweise mit der ‚Lehre mit Matura‘ stehen sämtliche Möglichkeiten fürs weitere Berufsleben offen. Hierbei unterstützen wir bestmöglich!“