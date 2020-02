Seit wann wohnt ihr in diesem Haus?

Gertrude Maderthaner: Seit 1997. Davor haben wir drei Jahrzehnte im Elternhaus meines Mannes gewohnt.

Josef Maderthaner: Ich bin damals in Pension gegangen und zeitgleich konnten wir einziehen.

Was war euch beim Bau wichtig?

Gertrude Maderthaner: Dass wir unsere eigenen Ideen und Vorstellungen einbringen können. Ich habe jeden einzelnen Raum zunächst im Maßstab 1:20 entworfen, zusammengestellt und dann sind wir gemeinsam mit dem Architekten an die Realisierung gegangen.

Josef Maderthaner: Schlussendlich ging es uns um unsere eigenen Bedürfnisse. Wohnen nach Trends war nie das Unsere. Eine offene, weitläufige, gut lichtdurchflutete Bauweise war uns ebenso wichtig wie die Möglichkeit, im Wohn-, Arbeits- und Küchenbereich jederzeit kommunizieren zu können, aber auch bei Bedarf Rückzugsmöglichkeiten zu haben.

Gertrude Maderthaner: Dieses Spiel zwischen Zusammensein und doch getrennt, ist es, was uns wichtig war und ist. Das Vorhaus ist bis zum Wintergarten mit einer Treppe verbunden, hier gehen die einzelnen Räume ab. Wir haben auch bewusst viele Naturmaterialien wie Holz und Keramik verarbeitet, weil wir beide Behaglichkeit schätzen.

Was bedeutet Wohnen für euch?

Gertrude Maderthaner: Wohlfühlen, Originalität und die Natur mit viel Grünpflanzen auch ins Haus holen.

Josef Maderthaner: Für mich ist es Harmonie und Behaglichkeit.

Wo befinden sich eure Lieblingsplätze?

Gertrude Maderthaner: Ich schätze unseren Wintergarten sehr. Da kann ich jederzeit in den Garten blicken und zusehen, wie unsere drei Vogelhäuschen rege frequentiert werden. Aber auch beim Modellieren von Ton übersiedle ich gerne von meinem Arbeitsbereich hier her, weil ich so gerne unter unserem großen Wollmispelbaum sitze, den wir vor mehr als 20 Jahren aus den Kernen der Frucht, die wir von einem Tunesienurlaub mitbrachten, pflanzten.

Josef Maderthaner: Ich lese gerne im Wintergarten, aber noch lieber halte ich mich in meiner Bibliothek bei meinen unzähligen Bücherschränken und -regalen auf. Da sitze ich dann an meinem Schreibtisch und vergesse oft die Zeit.

Was mögt ihr an eurem Zuhause besonders?

Josef Maderthaner: Dass es kein 0815-Haus ist! Eigentlich habe ich das meiner Frau zu verdanken, denn sie ist nicht nur eine geborene Handwerkerin und Einrichtungsfachfrau, sie ist kreativ, originell, geschickt und praktisch veranlagt. Ich gebe es ehrlich zu, ich kann das alles nicht.

Gertrude Maderthaner: Es war wirklich viel Arbeit. Aber ich bin froh darüber, dass mir Josef so freie Hand gelassen hat. Ich habe unter anderem die Fliesen in unserem Badezimmer selbst entworfen und gefertigt, ebenso die Abschlüsse der Holzstiege und die Verzierungen an der optischen Abtrennung hin zum Wohnzimmer.

Josef Maderthaner: Viele, die zu uns kommen bewundern wie wir wohnen und die Individualität. Die kann man aber nur erreichen, wenn man vieles selbst macht.

Wie würdet ihr euren Wohnstil bezeichnen?

Gertrude Maderthaner: Sehr persönlich.

Josef Maderthaner: Einfach, Made by Maderthaner!

Welches sind eure liebsten Möbelstücke?

Josef Maderthaner: Unser Esstisch.

Gertrude Maderthaner: Absolut! Die Platte ist aus Birnenholz und der Ständer aus einem alten Weinstock. Ebenso mögen wir die Tür in unseren Keller, die hat einer unserer Schwiegersöhne mit Intarsien versehen.

Welche Anschaffung hat sich besonders gelohnt?

Gertrude Maderthaner: Eindeutig, die des Wintergartens.

Josef Maderthaner: Dass wir auf Offenheit und so wenig Wände wie möglich gesetzt haben.

Gibt es Dinge, die ihr gerne verändern würdet?

Josef Maderthaner: Seit Jahren bekommen wir im Garten regelmäßig Besuch von einem Reh. Im Vorjahr hat es mir alle meine Rosen abgefressen.

Gertrude Maderthaner: Und mir die Erdbeeren und sämtliches Gemüse! Vor ihm ist so gut wie nichts sicher. Josef, ein Zaun draußen wäre nicht schlecht!

Euer bester Einrichtungstipp?

Gertrude Maderthaner: Nicht jeden Trend mitmachen, sondern das tun, was man selbst möchte. Ein wenig in sich hineinhören, was gefällt mir persönlich, wie möchte ich wohnen und mit welchen Gegenständen möchte ich mich umgeben. Josef Maderthaner: Bloß nichts aufoktroyieren lassen und durchaus Stilbruch betreiben. Schlussendlich muss man sich in seinen eigenen vier Wänden selbst wohlfühlen und niemand sonst!