Wohnwelt mit Fernblick

Das ehemalige Gasthaus Steinkellner in Strengberg bietet den perfekten Platz für eine neue Wohnwelt. Planerisch optimal in die Hanglage und Umgebung eingebettet, werden von SIMADER in Strengberg insgesamt sieben Gebäude mit je 7 bis 9 Einheiten errichtet. Die Eigentumswohnungen sind vor allem bei Familien beliebt, die naturnahe wohnen und verkehrstechnisch gut angebunden sein möchten.

Terrassen, Eigengärten bzw. Loggien oder Balkone erweitern den Wohnraum und die sonnige Ausrichtung aller SIMADER-Objekte sorgt für lichtdurchflutete Räume. Im November 2021 wurde mit den Bauarbeiten begonnen, welche sich voll im Zeitplan befinden. Die Fertigstellung der schlüsselfertigen Wohnungen ist für 2023 geplant. Die besonders hochwertige Ausstattung kann übrigens individuell gewählt werden.

Wer an einer der Eigentumswohnungen interessiert ist, sollte sich schnell entscheiden. Denn schon jetzt sind rund 70 Prozent der Einheiten verkauft. Dennoch stehen noch unterschiedlich große Einheiten zur Verfügung.

Der Wohnraum in Strengberg ist sehr gefragt. Nicht nur bei Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in die ländliche Mostviertelgemeinde mit atemberaubenden Weitblick verlegen wollen. Einige der zukünftigen Eigentümer werden ihre Immobilie vermieten, so die Vorteile einer sicheren Kapitalanlage nutzen und sich damit ein monatliches Zusatzeinkommen sichern.