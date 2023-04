4-Tage-Woche bei BEMO Austria

Von Montag bis Donnerstag dauert ab Mai die Arbeitswoche für Mitarbeiter der Firma BEMO Betriebsmontagen in Amstetten. Firmenchef und Firmengründer Johann Übelbacher will damit ein Zeichen setzen.

Zum einen, um dem aktuellen Trend der Work-Life-Balance gerecht werden zu können. Zum anderen, um sein Unternehmen für Mitarbeiter noch attraktiver zu machen.

„Die letzten Jahre waren für viele von uns sehr herausfordernd. Gerade der Arbeitsmarkt hat das deutlich zu spüren bekommen“, erklärt Übelbacher.

„Jetzt heißt es aber wieder anpacken. Wir richten den Blick nach vorne und sagen dem Jammern adé!“

Viele spannende Montageprojekte

Die BEMO-Auftragsbücher sind voll und spannende Montageprojekte landen täglich auf den Tischen in der Amstettner Firmenzentrale. „Wir sind auf den tollsten Baustellen – derzeit zu 90 Prozent in Österreich – und haben alle führenden Branchenunternehmen auf unserer Kundenliste stehen“, strotzt Übelbacher voller Tatendrang. Tatsache ist: Für die Montage von Trennwänden, Hotelzimmern, Küchen, Büros etc. sowie für High-Tech-Schiffsausbauten in der ganzen Welt ist BEMO Austria in mehr als 30 Jahren zum internationalen Markenbegriff geworden.

„Es gibt so viel Arbeit, die erledigt werden muss. Wir können das und wir wollen das“, unterstreicht Johann Übelbacher die hohe Kompetenz seines Teams, das derzeit über 40 Mitarbeiter zählt und noch viele mehr brauchen kann. Tischler oder Fachkräfte mit handwerklichem Verständnis stehen ganz oben auf der Wunschliste.

Es müssen keine fertigen Profis sein. BEMO bietet eine mehrmonatige Einschulung an, was den Einstieg für Quereinsteiger erleichtert.

Auf den Baustellen erwartet den BEMO-Monteur erstklassiges Werkzeug, alles professionell verstaut in modernen Firmenbussen von Mercedes Benz. Am Ende des Tages gibt es für gute Arbeit eine sehr gute Bezahlung.

Die 4-Tage-Woche ist nun der Tupfen auf dem „i“, denn Freitag, Samstag und Sonntag gehören künftig einzig und allein der Familie und der Freizeit.