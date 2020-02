Die richtige Wundversorgung ist von mehreren Faktoren abhängig. Erster Punkt ist die Abklärung der Ursache, da sonst nur eine symptomatische Behandlung erfolgt.

Der Reinigung der Wunde folgt die Beseitigung der Störfaktoren für die Wundheilung (z.B. Mikrobakterielle Belastung der Wunde, Wasser in den Beinen, Ernährung, etc.) so weit es möglich ist. Wichtig ist dann die Verwendung von wundheilungsfördernden Verbandstoffen je nach Wundsituation. Ein regelmäßiger Verbandwechsel durch Spezialisten, die eine Wundsituation auch beurteilen können sowie die Abklärung und Behandlung von Begleiterkrankungen durch den Arzt vervollständigen das Prozedere.