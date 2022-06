Die voestalpine Precision Strip GmbH, mit ihren Standorten in Böhlerwerk und Kematen, stellt Präzisionsbandstähle für höchste Kundenanforderungen und Anwendungen her. Als internationaler Player mit Standorten in den USA, Schweden, China und Spanien exportiert das Unternehmen Produkte in über 90 Länder.

Präzision in Bandform

Der Produktfokus liegt auf Werkzeugstähle in Bandform, das heißt lange Stahlbänder, die zu einem Ring, dem sogenannten Coil zusammengerollt werden. Aus diesen Coils stellen unsere Kunden vielfältige Produkte, wie Sägen, Messer oder andere Bauteile, die dann aus dem Band gestanzt werden.

Foto: voestalpine

Die Stärke des Unternehmens liegt in der Kombination der Technologien und der Fertigungstiefe. „Standard ist uns zu einfach! Wir kommen immer dann ins Spiel, wenn ein Kunde außergewöhnliche Anforderungen hat – das geht von einer sehr präzisen Formgebung, über hochqualitative Bandoberflächen bis hin zur exakt eingestellten Härte“ so Richard Langwieser, CEO der voestalpine Precision Strip GmbH. „Wir sind gewillt, die Extrameile zu gehen!“

Wir sind Weltmarktführer

Das Unternehmen hat es so in vielen Produktnischen zum Weltmarktführer gebracht. Kontinuierliche Qualität, einzigartige weltweite Servicekonzepte und das Know-how der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat über die Jahre mit vielen Kunden enge Partnerschaften hervorgebracht. „Nicht wenige Kunden verlassen sich als Lieferant nur auf uns. Da herrscht schon ein enormes Vertrauen“, so Langwieser.

Informationskampagne

Die Standorte Böhlerwerk und Kematen liegen beide entlang der B121 zwischen Waidhofen und Amstetten in recht exponierter Lage. Täglich passieren tausende Autos beide Unternehmensstandorte. Aber nur Insider wissen, was wirklich im Inneren geschieht. Das wollen wir ändern. Es gibt viele Geschichten rund um die Precision Strip im Ybbstal, die unbedingt erzählt werden müssen. „Wussten Sie, dass zum Beispiel auf dem süd- und nordamerikanischen Kontinent neun von zehn Holzbandsägen aus Ybbstaler Stahl gefertigt werden. Oder das weltweit mindestens jede dritte Verpackung – egal ob für Fastfood, für Medikamente, für Obstkisten oder Industriegüter – mit Werkzeugen aus Böhlerwerk gestanzt wird?“, führt Richard Langwieser aus.

In den kommenden Wochen werden Sie zum Beispiel Jenny, Gerhard, Peter und Ali kennenlernen. Sie machen das Unternehmen zum Weltmarktführer und sind stolz in der Precision Strip zu arbeiten. Nur mit ihnen bekommt das Stahlband seine perfekte und präzise Form und nur mit ihnen bekommt der Kunde auch in Übersee seine Ware in der gewohnten Qualität.