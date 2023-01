Aufmerksame Autofahrer haben es längst bemerkt: Aus der Autobörse Breiteneder in Amstetten ist ZEHNDORFER-AUTO geworden. Der neue Firmenname und der neue Eigentümer Patrick Zehndorfer sind aber auch schon das Einzige, was sich an der ebenso erfolgreichen wie beliebten Adresse geändert hat.

Der 30-jährige Amstettner Jungunternehmer ist seit 2015 Teil des Autobörse-Teams. Er ist ein „Autonarr“ mit ganz viel Leidenschaft und will das auch unter Beweis stellen.

Dabei ist Patrick Zehndorfer als gelernter Metallbautechniker nicht von Anfang an in der Kfz-Branche gelandet. Die Faszination „Auto“ hat den gebürtigen St. Pöltner aber schon während der Lehrzeit geprägt. „Ich hab mit 18 meinen fünften BMW gehabt – alle selbst gekauft und daran gearbeitet“, unterstreicht er seine Begeisterung mit einem Lächeln.

In seinem eigenen Unternehmen will Zehndorfer die erfolgreiche Linie fortsetzen und perfektionieren: „Ich habe nicht nur den Standort, sondern auch das ganze Team übernommen, welches ebenfalls engagiert und mit viel Herzblut bei der Sache ist!“

Warum das Modell Autobörse so gut funktioniert (2021 und 2022 waren Rekordjahre in der 25-jährigen Geschichte), dafür hat er auch eine Erklärung: „Wir bieten junge geprüfte Gebrauchtwagen aller Marken, Bauarten und Motorisierungen – natürlich auch Elektro und Hybrid- – und dazu ein volles Dienstleistungspaket... mit freier Werkstatt, Fahrzeugaufbereitung, Finanzierung, Versicherung. Über allem steht eine schlanke Struktur ohne großen Verwaltungsapparat, die uns extrem schnell und flexibel macht. Das lieben wir und das lieben unsere Kunden!“

30 bis 35 Gebrauchte ständig auf Lager

Grundsätzlich bietet Zehndorfer am Firmengelände neben der Bundesstraße 1 und in einer firmeneigenen Lagerhalle laufend ca. 30 bis 35 Gebrauchtfahrzeuge an. „So jung wie möglich, so wenig Kilometer wie möglich“, wie der sympathische Chef versichert.

Alle Fahrzeuge findet man – laufend aktualisiert – auf der Webseite des Unternehmens.

Auch wer einen speziellen Wunsch hat, kann sich bei Patrick melden. Der wird sich dann bei seinen Partnerbetrieben in ganz Österreich auf die Suche machen bzw. den Autowunsch in Evidenz halten.

„Viele unserer Neuzugänge haben es so nie auf den Gebrauchtwagenplatz geschafft“, weiß Zehndorfer. Daher gilt die Devise: Fragen kostet nichts! Denn irgendwo steht der gewünschte Traumwagen zum Verkauf bereit!

Patrick Zehndorfer liegt die Faszination Auto im Blut. Er führt nun die Autobörse Breiteneder als ZEHNDORFER-AUTO weiter. Foto: ZEHNDORFER-AUTO

ZEHNDORFER-AUTO

Patrick Zehndorfer

3300 Amstetten, Kruppstraße 1

t +43 660 356 23 86

m +43 664 200 81 76

office@zehndorfer-auto.at

www.zehndorfer-auto.at