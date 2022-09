Zeitreise in die Vergangenheit

Auf eine spannende Zeitreise begab sich die NÖN zu Schulbeginn im Erlebnismuseum Nadlingerhof in Neustadtl an der Donau. Wenn jemand noch weiß, wie es den Schulkindern früher ergangen ist, ist es der leidenschaftliche Sammler Hans Freudenberger. Er hat den Jahrhunderte alten Nadlinger-

hof - im Jahr 1449 erstmals urkundlich erwähnt – restauriert und dort Tausende Schaustücke aus allen Bereichen des Lebens zusammengetragen. Schiefertafel und Griffel dürfen da natürlich auch nicht fehlen.

Wenn die Schulkinder früher in ihrer Klasse ankamen, hatten sie oftmals schon einige anstrengende Stunden hinter sich. Freudenberger erzählt: „Vor dem Schulweg mussten die Kinder schon schwere Arbeiten verrichten – zum Beispiel mit dem Schubkarren die Milchkannen zur Sammelstelle bringen. Viele Kinder arbeiteten bei den Bauern, nur um eine Verköstigung zu bekommen.“

Nach der morgendlichen Arbeit musste der Schulweg bewältigt werden. „Die Kinder, die in Hößgang oder in Sand an der Donau wohnten, legten eine besonders beschwerliche Strecke zurück. Im Winter stapften sie mit einer kleinen Laterne mehr als zwei Stunden durch den Schnee nach Neustadtl zur Schule“, erinnert Freudenberger. Außerdem mussten die Kinder auch noch Holz in die Schule mitnehmen, damit die Räumlichkeiten überhaupt beheizt werden konnten.

Eine Schule soll es in Neustadtl schon seit 1404 gegeben haben, urkundlich ist sie erstmals 1650 erwähnt. Bereits im Jahr 1863 wurde das heutige Volksschulgebäude in der Marktstraße 6 eingeweiht. Wie in der Schulchronik geschrieben steht, unterrichtete Oberlehrer Schmid vor der Erbauung des Schulhauses 250 Kinder einem Lehrzimmer.

Barfuss oder in Holzschuhen

Hans Freudenberger erzählt: „In den 1930er Jahren besaßen die Familien in Neustadtl sehr wenig. Die Kinder gingen mit Holzschuhen („Holzschuhbunscha“ genannt) zur Schule, Lederschuhe gab es in den seltensten Fällen. In der wärmeren Jahreszeit liefen die Kinder barfuß herum – und blieben dennoch meist gesund. Eine kurze und eine lange Hose, zwei Hemden, eine Weste, Strümpfe und eine abgetragene Jacke waren die ganze Bekleidung.“

Schiefertafel, Griffel und Schwamm waren die ersten Schulsachen eines Schulanfängers in den Dreißigerjahren. Die Schiefertafel klemperte, besonders beim Laufen in der Schultasche (damals „Kalier“ genannt). Die Kinder lernten die Kurrent-Schrift auf der Schiefertafel – und wenn das einiger Maßen klappte, bekamen sie dann Hefte zum Schreiben.

Unterricht Im Krieg und danach

Während des Zweiten Weltkriegs wurden die Lehrkräfte rar. Die Kinder wurden deshalb von älteren Lehrern oder ganz jungen Mädchen unterrichtet. „Es kam ständig zu Fliegeralarmen, die Kinder mussten sich im Pils-Wald verstecken „Die Buben nahmen das nicht so ernst und hatten das Gefühl, dass ihr Lehrer ein richtiger Angsthase sei“, so Hans Freudenberger.

Besonders schwierig war für Lehrkräfte und Kinder das erste Schuljahr nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Unterricht konnte Mitte Juni 1945 wieder aufgenommen werden. Die sechsklassige Schule musste in dieser schweren Zeit allerdings oft mit nur einem Lehrer auskommen.

Kurz gesagt: Sehr viele Aspekte der Schule von einst sind heute nur noch schwer nachvollziehbar. Wer sich ein Bild davon machen möchte, sollte unbedingt eine Führung im Erlebnismuseum Nadlingerhof einplanen. Hans Freudenberger weiß sicher noch viel mehr Geschichten aus allen Lebensbereichen aus „alter Zeit“ zu erzählen – dem Motto des Museums „Von der Wiege bis zur Seelenluck´n“ getreu.

Nadlingerhof Öffnungszeiten:

Sonn- und Feiertage ab 14 Uhr,

Museumsführung ab 14.30 Uhr.

Gruppen und Busse gegen Voranmeldung gerne auch zu anderen Zeiten.

0676/4867534

www.nadlingerhof.at