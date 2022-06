Ziel: schmerzfrei

Als private Krankenanstalt für ambulante Behandlungen in den Bereichen Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie folgt nun in Scheibbs das dritte Physio-Institut, neben den Standorten in Oberndorf bei Salzburg und Lienz. Der Hauptansatz ist die aktive Bewegungstherapie.

Damit soll durch Körperspannung bei der Bewegung der Bewegungsapparat gestärkt werden.

Einzigartiges Therapiegerät

Maximale Körperspannung schützt die Sehnen, Gelenke und das Bindegewebe wie ein Panzer gegen Überlastung. Menschen, die dies regelmäßig trainieren, entwickeln zudem einen höheren Muskeltonus – das heißt, die Muskeln wirken härter und definierter. Das Herzstück ist jedoch der „ALTER G“, der weltweit in nur rund 4.000 Einrichtungen Verwendung findet. Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Anti-Schwerkraft-Laufband, bei dem das Gefühl der Schwerelosigkeit vermittelt wird.

So kann man sich auf komplett neue Weise und ohne Schmerzen bewegen. Stichwort: Gehen auf dem Mond.

Das Physio-Institut bietet natürlich auch alle klassischen Behandlungsarten der Physiotherapie an. Es besteht die Möglichkeit einer Privatverrechnung oder mit einer Zuweisung des behandelnden Arztes können von der Gesundheitskasse 80 Prozent der Kosten des Kassentarifs bei allen Behandlungen zurückgefordert werden.

Ziel der Geschäftsführung ist es jedoch, im Sinne der Patienten, direkt mit der Gesundheitskasse zu verrechnen - ein entsprechender Antrag wurde bereits gestellt.

Zielgerichtete Therapie

Ein Team von Medizinern, Sportwissenschaftlern und Therapeuten steht bereit, um die Patienten bestmöglich zu versorgen. Es gibt einen Ärztlichen Leiter bzw. Stellvertreter, welche sich um medizinische Angelegenheiten kümmern.

Weiters besteht auch die Möglichkeit – je nach Bedarf – Einzel- oder Gruppentherapien abzuhalten.

Der kaufmännische Leiter und einer der drei Geschäftsführer, Christian Endl, erklärt, warum die Wahl auf Scheibbs gefallen ist: „Die Genehmigung seitens des Landes kommt nur zustande, wenn Bedarf an einer privaten Krankenanstalt gegeben ist, das ist hier der Fall. Wir sind überzeugt, dass sowohl die Zusammenarbeit mit dem Landesklinikum Scheibbs, den umliegenden Medizinern, sowie das durchaus große Einzugsgebiet Vorteile für die Patienten bringen wird“. Der Facharzt für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, Sportarzt und Olympiaarzt, und ebenfalls Geschäftsführer des „Physio Instituts Scheibbs“, Helmuth Eggl, erklärt, für wen Physiotherapie zu empfehlen ist: „Physiotherapie sollte in einem Atemzug mit Rehabilitation genannt werden, und diese sind Verletzten, Kranken und postoperativen Personen bzw. Patienten vorbehalten und unbedingt indiziert. Physiotherapie sollte daher rasch und in kurzen Zeitintervallen erfolgen.

Herbert Mandl, Mitgeschäftsführer des Instituts und ÖSV-Alpinchef, sieht Parallelen zwischen Sport und Physiotherapie: „Der Ansatz ist derselbe. Im Leistungssport, der eigentlich Impulsgeber für die Bewegungstherapie ist, steht die Trainingstherapie im Vordergrund“, erklärt Mandl.

Die rund 360 Quadratmeter des Physio-Instituts, auch die Behandlungsräume im Obergeschoß, sind barrierefrei erreichbar.

Die Öffnungszeiten, von Montag bis Freitag, von 7 bis 20 Uhr, sind sorgsam gewählt, um auch Berufstätigen die Möglichkeit zu geben, eine Therapie in Anspruch zu nehmen.

Aktuell werden noch gut ausgebildete Mitarbeiter gesucht. Eine flexible Arbeitszeit wird garantiert.