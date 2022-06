Ziemlich cool!

Herr Pressl, Kassensysteme von APRO sind in der Gastronomie nicht mehr wegzudenken. War dieser Weg vor 25 Jahren vorgezeichnet?

Josef Pressl: Nicht in dem Ausmaß! Ich mache heute ganz was anderes, als in den Anfangsjahren meiner Firma. Auch die Windows 95-Kassen von damals sind Geschichte. Sie haben kompletten Systemlösungen Platz gemacht. Nicht zuletzt ist aus einer Wohnzimmer-Firma in Neustadtl ein topmodernes Unternehmen mit 35 Mitarbeitern geworden, das allein in Österreich über 3.000 Kunden direkt betreut und über ein Partnernetzwerk in Deutschland den Markt abdeckt.

Was darf man sich unter Systemlösungen vorstellen?

Pressl: Im Grunde genommen sind wir klassische Branchen-Softwareproduzenten. Wir unterstützen Gastronomen und Hotelbetriebe bei ihrem ureigenen Kerngeschäft – ganz nach dem Motto: „Make your guests friends“. Dazu ist es wichtig, dass wir direkt mit den Wirten reden, uns in ihre Welt hineinversetzen.

Bekannt ist APRO aber für seine Kassen!

Pressl: Natürlich sind diese das Herzstück der APRO-Produktfamilie. Die Bandbreite reicht von klassischen Touch-Kassen bis hin zur mobilen Bonier-App am Handy. Die einfache Bedienung per Touchscreen unterstützt unsere Kunden genau dort, wo es sinnvoll ist. Mit den detaillierten Abrechnungen und Auswertungen haben die Gastronomen zu jeder Zeit einen Überblick über ihr Geschäft – auch von zu Hause aus! Dazu implementieren wir in die Produkte Schnittstellen zu den gängigsten Gastronomiesystemen – zum Beispiel Buchhaltung, Warenwirtschaft, Schankanlagen, Reservierung, Gutscheine, Personalverwaltung, Zahlungssysteme etc. Und wir reagieren ständig auf Veränderungen am Markt. Im Zuge der Corona-Lockdowns haben wir unser Angebot ganz kurzfristig um Abhol- und Zustellservices erweitert.

An der Digitalisierung führt also auch in der Gastronomie kein Weg vorbei?

Pressl: Das muss man etwas differenzierter sehen. Auf der einen Seite machen wir uns die moderne Technik natürlich zunutze. Allein für unseren Support ist das digitale Datennetz ein Must-have – sind wir doch für unsere Kunden 365 Tage im Jahr von 8 bis 22 Uhr im Bereitschaftsdienst. Auf der anderen Seite nimmt die Digitalisierung den Gastronomen viel unnötige Arbeit ab. Sie haben mehr Zeit für ihre Gäste und darauf kommt es letztlich an.

Der soziale Aspekt bleibt also nicht auf der Strecke?

Pressl: Nein! Nur ein Beispiel: ein Arbeitstag beginnt bei uns mit einem gemütlichen Morgenkaffee an der eigens eingerichteten Büro-Bar. Da werden Erfahrungen ausgetauscht, da dürfen aber auch private Themen auf den Tisch kommen. Nach dem „Tages-WarmUp“ wechseln alle dann an ihre Arbeitsplätze. So etwas erachte ich als sehr wichtig und pflege ich seit meinen Anfängen in der Selbstständigkeit. Wichtig ist mir auch der Mix an Persönlichkeiten im Team. Unsere jüngsten Mitarbeiter sind 20, unser ältester 55. Jeder profitiert auf Augenhöhe vom anderen und treibt so die Firma voran. Ich sage gerne: wir sind ein lässiges, cooles KMU!

Basierend auf dieser Dynamik: wohin soll die APRO-Reise gehen?

Pressl: Wir werden uns zweiflesohne weiter entwickeln. Aktuell machen wir das unter anderem mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Die sogenannten E-PROs bieten wir als Service für Gastronomiebetriebe an. Auf entsprechenden Apps sollen Gäste Häuser mit dieser Technik rasch finden und können dort ihre Autos aufladen. Aktuell erleben wir eine sehr hohe Nachfrage an mobilen Kassen (Handys) mit integrierten bargeldlosen Bezahlmöglichkeiten. (Bankomat bzw. Kreditkarte). Unser Kunden-APP mit eigenen Branding (White Label), bietet Möglichkeiten wie Online Shops, Gutscheinverkauf, Self-Ordering, Treuepunkteprogramm für Stammgäste und vieles mehr. Was unsere Innovationen gemeinsam haben: Wir werden dem angestammten Geschäftsbereich, der Gastronomie, in jedem Fall treu bleiben. Das ist unser Kernklientel, da kennen wir uns aus und da gibt es noch einige weiße Flecken auf der Landkarte, in ganz Europa und darüber hinaus!

Noch eine persönliche Frage: Wo laden Sie Ihre Akkus auf?

Pressl: Wenn es ums Auto geht, dann in der Firma – neben einem Dutzend elektrobetriebener Firmenfahrzeuge. Privat gelingt mir das in der Familie bzw. auf dem Motorrad. So gönne ich mir heuer im Sommer eine große Tour zum Nordkap. Darauf habe ich schon lange gewartet und darauf freue ich mich schon sehr!

www.apro.at