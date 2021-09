Unsere qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten erfolgreich an der Lichttechnik von morgen. Viele von ihnen haben ihren Beruf bei ZKW erlernt und bringen ihr Können Tag für Tag ein. Wir entwickeln und produzieren Licht- und Scheinwerfersysteme sowie elektronische Bauteile für namhafte Automobilhersteller auf der ganzen Welt. Weltweit beschäftigt ZKW mehr als 9.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an zwölf Standorten.

Beim größten Arbeitgeber der Region arbeiten

ZKW bietet eine spannenden Lehrlingsausbildung für mehrere Lehrberufe. Wir verfolgen das Motto „Heute Nachwuchs fördern, morgen große Verantwortung übergeben“. Wer bei ZKW lernt, wird auf seinem beruflichen Weg von qualifizierten Ausbilderinnen und Ausbilder begleitet. Wir legen viel Wert darauf, dass die Lerninhalte strukturiert, bedürfnisorientiert und individuell vermittelt werden.

Von Wieselburg aus in die weite Welt

Die Ausbildung findet grundsätzlich im Stammwerk in Wieselburg statt, das mit den internationalen Standorten vernetzt arbeitet. Mit dem Abschluss in der Tasche steht dir dann die ganze ZKW-Welt offen – in Österreich & international.

Gemeinsam wachsen und lernen

Du willst Dein Wissen und Deine Fähigkeiten in einem branchenführenden Unternehmen in der Automobilindustrie anwenden? Wir suchen nach jungen Talenten, die ihre Kenntnisse in unser Unternehmen einbringen können. Lass uns zusammen wachsen und lernen! Gemeinsam beleuchten wir die Wege der Zukunft.

zkw-group.com/karriere