Am 22. und 23. Februar 2020 können alle, die sich für Alpakas interessieren, viele der besten Alpakas aus dem In- und Ausland in der Berglandhalle Wieselburg anschauen und Informationen aller Art über Alpakas bekommen. Die BesucherInnen werden begeistert sein von den wunderbaren Tieren. Auch viele Aussteller mit Produkten aus Alpakawolle u.v.m. präsentieren sich im Rahmen der 6. internationalen Alpaka Zuchtschau. Der renommierte Alpaka Richter aus USA, Peter Kennedy wird am Samstag und Sonntag rund 250 Alpakas bewerten und am Ende das beste Tier küren.

Alpakas wurden vor mehreren tausend Jahren von den Vorfahren der Inkas in den Anden aus dem Vikunja domestiziert. Das Alpaka wird wegen seiner besonders hochwertigen Wolle gezüchtet. Aufgrund der ruhigen und friedlichen Art wird es auch in der tiergestützten Therapie eingesetzt.

Die Alpaca Association Austria freut sich auf viele BesucherInnen bei der 6. internationalen Alpaka Zuchtschau 2020! Am Samstag, 22. und Sonntag, 23. Februar in der Berglandhalle.