Zukunftsfit mit einer Lehre bei ENGEL

Schaltschränke verkabeln, Metall bearbeiten, Systemkomponenten programmieren – kaum eine Ausbildung ist so abwechslungsreich wie die Mechatronik.

Das Fachgebiet verbindet die Bereiche Mechanik, Elektronik sowie Informatik, was später Spezialisierungen in unterschiedlichste Richtungen ermöglicht. Bei ENGEL haben Mechatroniker/innen vielfältige Perspektiven – sowohl in der Entwicklung und Technik als auch in der Inbetriebnahme oder Servicetechnik direkt beim Kunden.

Insgesamt bildet das Unternehmen allein in den österreichischen Standorten Schwertberg, St. Valentin und Dietach mehr als 200 junge Männer und Frauen aus. Erfreulicherweise entscheiden sich auch immer mehr Mädchen für eine technische Ausbildung. In den letzten Jahren stieg der Frauenanteil bei den Auszubildenden kontinuierlich auf aktuell 19 Prozent.

Weltweit Karriere machen

ENGEL ist eines der global führenden Unternehmen in der Herstellung von Spritzgießmaschinen zur Kunststoffverarbeitung. Bereits im ersten Ausbildungsjahr fertigen die Lehrlinge Werkstücke für die laufende Produktion.

Auf den Hightech-Maschinen produzieren die Kunden von ENGEL die unterschiedlichsten Kunststoffteile. Dazu zählen alltägliche Gegenstände wie die elektrische Zahnbürste oder ein Joghurtbecher genauso wie sensible Medizinprodukte und innovative Bauteile für Autos.

Mit Standorten in 85 Ländern ist ENGEL weltweit nah bei seinen Kunden und eröffnet seinen Mitarbeiter/innen internationale Entwicklungschancen.

Zahlreiche Benefits

Die zukünftigen Fachkräfte beim Start der beruflichen Laufbahn gut zu unterstützen, ist ENGEL ein großes Anliegen. Das Unternehmen bietet Lehre mit Matura an und belohnt ausgezeichnete Leistungen in der Berufsschule mit Prämien.

In der hauseigenen Kantine gibt es täglich ein vergünstigtes Mittagessen. Der Fokus liegt auf regionalen, gesunden Speisen. Lehrlinge erhalten mit ihrem Lehrlingstreuepass zusätzlich jedes sechste Essen kostenlos.

Online-Infoabend im Februar

Foto: zVg

Am 17. Februar veranstaltet ENGEL von 18 bis 19.30 Uhr einen Online-Infoabend. Ausbildungsleiter Werner Wurm informiert über die unterschiedlichen Lehrberufe und steht für Fragen zur Verfügung. Die Anmeldung ist unter engelglobal.com/lehre möglich.

Hier geht's zu allen Infos!