„Besser zehn Minuten Bewegung als gar keine“ – so motiviert Anna Pfoser ihre Patienten. Die studierte Sportwissenschaftlerin und Physiotherapeutin hat sich den Traum von der eigenen Praxis mit den Schwerpunkten Physiotherapie, Sportwissenschaft sowie Ernährung und Osteopathie erfüllt. „Bewegungen und Zusammenhänge zu verstehen und meinen Patienten wieder mehr Lebensqualität und Wohlbefinden zu vermitteln, fasziniert mich.“

Julia Mühlbacher weiß, was dem Körper gut tut. Foto: Jurecek

So hat Anna Pfoser zum Beispiel einem jungen Familienvater dabei geholfen, seine massiven Rückenschmerzen loszuwerden. „Für den Mann war es immer schwieriger, seinen einjährigen Sohn zu tragen, auch beim Sitzen im Büro begleiteten ihn die Schmerzen.“ Anna Pfoser löste seine Verspannungen, und mit nur vier Übungen, die der Patient in seinen Arbeitsalltag integriert hat, waren die Schmerzen innerhalb von zwei Wochen weg.

„Weil sich sein Wohlbefinden gesteigert hat, hat er mit Frau und Kind Naherholungsziele in St. Pölten und Umgebung erkundet und unternahm vermehrt Ausflüge in die Natur.“ Seinen Sohn kann der Papa mittlerweile problemlos in einer Rückentrage transportieren. „Und unter der Woche haben wir den Junior ins Krafttraining eingebaut – so haben Vater und Sohn gemeinsam Spaß beim Training für einen starken Rücken.“

Motivation für Bewegungsmuffel

Wie aber motiviert Anna Pfoser Bewegungsmuffel? Zum Beispiel mit aktiver Unterstützung. „Gerade nach Fuß- oder Beinverletzungen kommt es vor, dass wir beide die Sportschuhe anziehen und die ersten Laufversuche in einem geführten Setting starten“, erklärt die ehemalige Wettkampfsportlerin, deren oberstes Ziel es ist, den Patienten dort abzuholen wo er gerade steht.

„Dieses Bewegungslevel ist sehr individuell. Mir ist wichtig zu vermitteln, dass die Übungen oder Bewegungsprogramme nicht für mich als Therapeutin gemacht werden, sondern für die eigene Lebensqualität und das eigene Wohlbefinden.“

Die Therapeutin analysiert meist einen typischen Arbeitstag und erarbeitet dann gemeinsam mit dem Klienten, wo man mit einem aktiveren Lebensstil ansetzen kann. Und sie unterstützt mit besonderen Tricks: „Wenn das eigene Training daheim nicht funktionieren will, dann werden Trainingszeiten wie Termine bei mir in den Kalender eingetragen. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass dieses Training auch eingehalten wird.“

Topfit mit den Top-5-Übungen

Schultern- und Armekreisen: Aufrechter, hüftbreiter Stand, Schultern leicht nach hinten nehmen, Blick nach vorne. Nun je 1 Minute: Schultern nach hinten kreisen, klein beginnen und immer größer werden. Die Arme abwechselnd, dann gleichzeitig nach hinten kreisen.



Katzenbuckel: Vierfüßlerstand auf einem Teppich oder einer Matte, den Rücken rund machen, sich wie eine Katze strecken, soweit es geht, einige Sekunden halten und dann in die Gegenrichtung bewegen und einen leichten Hohlrücken machen. 1 Minute im Wechsel.

Die Muschel-Übung für ein stabiles Becken, somit eine wichtige Übung für unseren Rücken und die Knie – kann man auch bequem am Sofa liegend machen. Seitenlage, Knie und Knöchel übereinander, der Rumpf ist leicht nach vorne geneigt (Bauchnabel zeigt zur Matte). Wichtig ist, dass das Becken stabil ist und sich bei der Übung nicht in Richtung Rückenlage dreht. Nun das obere Knie heben, die Ferse bleibt liegen. 15 bis 20 Wiederholungen pro Seite.

Sit to Stand: Im hüftbreiten Stand vor einen Sessel oder die Couch stellen. Die Knie sollen nach vorne zeigen, dazwischen soll zumindest eine große Faust Abstand sein. Nun die Knie beugen, mit dem Gesäß langsam bis zur Sesselkante. Aufrichten und die Beine strecken – 20 Wiederholungen.

Der Käfer: Rückenlage, beide Arme und Beine im rechten Winkel anheben. Wichtig: Die Lendenwirbelsäule hat Kontakt zum Boden. Der Kopf ist angehoben, nun abwechselnd und kontrolliert jeweils einen Arm und ein Bein diagonal strecken, 3x 30 Sekunden.

Bewegungstipps fürs Homeoffice

Wichtig ist, sich den Home Office Arbeitsplatz gut einzurichten und fixe Bewegungsmuster zu erstellen.