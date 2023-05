Stadt der Hämmer

Die Grabungen bei der ehemaligen Synagoge an der Promenade durch das Team des Stadtarchäologen Ronald Risy förderten Mauerreste einer älteren, kleineren Synagoge zutage. Die alten Steine sind für Forscher ein Fenster in vergangene Zeiten sowie in die Industriegeschichte der Stadt. Die alte Synagoge wurde Mitte des 19. Jahrhunderts aus einem umfunktionierten Werksgebäude der heute fast in Vergessenheit geratenen Gasser-Fabrik errichtet.

Der Wiener Unternehmer Johann Gasser kaufte 1870 ein fünf Hektar großes Areal, das sich von der Promenade über den heutigen Altoona-Park bis zum Theodor-Körner-Schulgelände erstreckte. Auf diesem ließ der Büchsenmacher aus Ottakring Fabrikhallen für eine Eisengießerei errichten.

An diesem Produktionsstandort mit dem Namen „St. Pöltner Weicheisen- und Stahlgießerei Leopold Gasser“ wurden fortan Werkzeuge, Steigbügel und Maschinenteile erzeugt. Berühmt wurde Gasser aber für seine Waffen. Der heute noch legendäre Revolver M1870 wurde zur Standardausrüstung der k.u.k.-Armee. Sogar Kaiser Franz Joseph stattete der Waffenschmiede in St. Pölten 1895 nach der Eröffnung des Krankenhauses einen Besuch ab.

Die Stahlgießerei war lange die größte Fabrik der Stadt. Zu Spitzenzeiten schufteten bis zu 300 Mitarbeiter an 12 Schmelzöfen bei glühend heißen Temperaturen. Die Arbeiter waren in für damalige Verhältnisse geräumigen Wohnungen am Fabrikgelände untergebracht. Für Sicherheit sorgte eine 25 Mann starke freiwillige Werksfeuerwehr.

Auch ein Kriminalfall, der sich am Firmengelände ereignete, ist aus der St. Pöltner Zeitung vom Jahr 1892 bekannt. Der Portier der Fabrik hatte einen betrunkenen Tagelöhner der Gießerei nach Streitigkeiten und Ehrenbeleidigungen mit einem Sattlermesser niedergestochen. Eine Verurteilung wegen „versuchten gemeinen Mordes“ konnte sein Anwalt gerade noch abwehren. Der Portier und Armee-Reservist wurde schließlich wegen „schwerer körperlicher Beschädigung“ zu zwei Jahren „schwerem Kerker“ verurteilt. Die Erklärung des Richters: „Wer in seiner Ehre gekränkt wird, hat das Gericht anzurufen und nicht zum Messer zu greifen.“

Während des Ersten Weltkriegs spielte die Waffenschmiede eine wichtige Rolle, doch das Kriegsende 1918 markierte den langsamen Niedergang, bevor die Weltwirtschaftskrise 1930 dem Unternehmen den Todesstoß versetze. 1936 wurden schließlich die letzten Hallen-Tore geschlossen.

älteste Fabrik stand an dieser Stelle

Dabei wurden im Norden des Gasser-Areals im Bereich der heutigen Synagoge bereits seit Beginn des 18. Jahrhunderts die Hämmer geschwungen. Die Geschichtsbücher des Stadtarchivs erzählen von einer Mühle mit Brettersäge und Schleifsteinen außerhalb der Stadtmauer, die sich entlang der heutigen Promenade befunden hatte.

Diese Mühle wurde 1787 von einem Hamburger zu einer Kattun-Fabrik ausgebaut. Sie ist somit die älteste Fabrik der Stadt. Kattun ist ein Stoff aus Baumwolle, der sich gut zum Färben und Bedrucken eignete. Bis das Gebäude Anfang des 19. Jahrhunderts abbrannte, wurde hier auf den Webstühlen Baumwolle aus fernen Kolonien von St. Pöltnern verarbeitet.

Heute erinnert nur noch wenig an die Kattun- oder Stahlerzeugung. Lediglich der Mühlbach ist noch aus der Zeit der Kattun-Fabrik erhalten und die Johann-Gasser-Straße erinnert an das Areal der Gießerei, das seit 1949 unter anderem die Theodor-Körner-Schulen beherbergt.