Die Ansprüche an Badezimmer haben sich in den letzten Jahren stark verändert – aber auch die Möglichkeiten der Umsetzung. Mit hochwertigen und maßgeschneiderten Badlösungen hat Viterma in den letzten Jahren den Markt für Badsanierungen revolutioniert und mehr als 20.000 Badezimmer umgebaut. In maximal fünf Tagen zaubert das hochqualifizierte Profi-Handwerker-Team von Viterma aus Ihrem alten Badezimmer Ihr neues Wohlfühlbad. Dabei profitieren Sie von einer breiten Auswahl an Designs, Farben und Markenherstellern.

Eine Badrenovierung mit Viterma ist für Sie ein Rundum-Sorglos-Paket. Nachdem Sie gemeinsam mit unserem Badexperten die Planung abgeschlossen und sich die Ausstattung ausgesucht haben, können Sie sich entspannt zurücklehnen: Viterma erledigt alle Schritte, die zur Durchführung der Renovierung nötig sind und hinterlässt am Ende ein gebrauchsfertiges, sauberes Bad. So bleibt die Renovierung für Sie völlig stress- und sorgenfrei.

Individuelle Badlösungen nach Maß

Badezimmer von Viterma sind besonders langlebig und sehen auch nach langer Zeit noch gut aus. Alle Produkte sind von hoher Qualität und werden für jeden Kunden individuell nach Maß gefertigt. Das fugenlose Viterma Wandsystem und die Bodenkollektion sind äußerst robust und verfügen über eine kalk- und schmutzabweisende Oberfläche. Auch Schimmel hat in Ihrem neuen Wohlfühlbad keine Chance mehr.

Bei Viterma erleben Sie nie böse Überraschungen in Bezug auf die Kosten. Basierend auf der gemeinsamen Planung Ihres neuen Badezimmers erstellt der Viterma Fachberater ein detailliertes Angebot mit Fixpreisgarantie. Das heißt konkret: Sie bezahlen keinen Cent mehr, selbst wenn die Renovierung doch einmal teurer werden sollte.

Viterma bietet nachhaltige Lösungen, die rasch und ohne viel Schmutz umgesetzt werden. Nach Abschluss der Renovierung werden Viterma-Kunden nach Ihrer Zufriedenheit befragt. Dabei geben 98 Prozent der Kunden an, dass sie mit dem Badumbau durch Viterma sehr zufrieden sind und das Unternehmen weiterempfehlen würden.

Viterma: Gewinner des Franchise-Awards 2020

Jedes Jahr zeichnet der Österreichische Franchise-Verband Franchise-Systeme und -Partner aus, die eine außerordentliche Leistung erzielt haben. Viterma wurde in diesem Jahr gleich zwei Mal nominiert – als „Bester Franchise-Partner 2020“ und „Bestes Franchise-System 2020“. Erstmals konnte sich das Unternehmen dabei in der Königsklasse durchsetzen und wurde als „Bestes Franchise-System 2020“ geehrt.

Ausschlaggebend für die Auszeichnung sind vor allem die kontinuierlich positive Geschäftsentwicklung, hervorragende Partnerführung, fortlaufende Expansion und zahlreiche Innovationen, mit denen Viterma in den letzten Jahren den Bädermarkt revolutioniert hat. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung“, erklärt Viterma-Badexperte Ing. Thomas Jappel. „Der Dank gilt natürlich auch all unseren Mitarbeitern, die mit ihrer tollen Leistung zum Erfolg des ganzen Systems beitragen.“

Beratungstermin in den eigenen vier Wänden oder dem Schauraum

Egal, ob Sie das gesamte Badezimmer sanieren möchten, oder nur eine Teilbadsanierung planen, bei der beispielsweise die alte Badewanne oder Dusche mit hohem Einstieg durch eine ebenerdige Dusche ersetzt wird, mit Viterma sind Sie auf der sicheren Seite.

Die Vorteile einer Badsanierung mit Viterma liegen auf der Hand:

• 10 Jahre Garantie auf Viterma Produkte

• 98 % zufriedene Kunden

• Zweistufige Endabnahme

• Zuverlässige Renovierung in maximal fünf Tagen

• Hochqualifiziertes, festangestelltes Profi-Handwerker-Team

„Besuchen Sie unseren großen Schauraum in der Mariazellerstraße 6g in St. Pölten und lernen Sie vor Ort unsere hochwertigen Badlösungen kennen“, so Jappel. „Gerne stehen wir Ihnen für einen kostenlosen und unverbindlichen Beratungstermin in unserer Badausstellung zur Verfügung. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, einen individuellen Beratungstermin ganz bequem in Ihren eigenen vier Wänden zu vereinbaren.“

Kontakt:

Ihr Viterma Fachbetrieb

Schauraum: Mariazellerstraße 6g | 3100 St. Pölten

Tel. 02742 909 02

www.viterma.com