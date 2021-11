Von der Planung bis zum Einzug

Der Neubau eines Einfamilienhauses, die Sanierung eines Geschäftsgebäudes oder die Errichtung eines großen Wohnkomplexes samt Tiefgarage und Gartenanlagen – alles kein Problem für die Firma Traisenbau in St. Pölten-Spratzern.

„Wir sind Komplettanbieter“, berichtet die Frau an der Spitze des Bauunternehmens Christine Kürzel. Mit Subfirmen, mit denen seit vielen Jahren eine professionelle und gute Zusammenarbeit besteht, werden die Projekte umgesetzt – von den Planungsarbeiten bis zum schlüsselfertigen Objekt. „Wir haben gute Vertragspartner, Qualität steht bei uns an oberster Stelle“, sagt Kürzel.

So seien auch in der Landeshauptstadt und Umgebung schon mehrere große Projekte umgesetzt werden – wie etwa die Wohnhausanlage in der Hans Handl-Gasse mit 300 Wohnungen oder eine Anlage in St. Georgen mit bis dato 270 Wohnungen.

Derzeit größtes Bauvorhaben des Unternehmens mit 75 Mitarbeitern ist in Pixendorf im Tullnerfeld, wo ein Wohnkomplex mit 156 Wohnungen errichtet wird. „Das Projekt geht über sechs Jahre“, weiß die Unternehmerin.

Kontakt:

Traisenbau

Mariazellerstraße 244

3100 St. Pölten-Spratzern

Tel.: 02742/88 10 04-0

e-mail: office@traisenbau.at

www.traisenbau.at