Ein Raiffeisenkonto voller Vorteile und mit Zufriedenheitsgarantie

Mit den neuen Bonus-Konten bietet Raiffeisen für jeden Kunden das passende Kontomodell an, das perfekt auf seine persönlichen Bedürfnisse abgestimmt ist. Von der supergünstigen Minimal-Variante mit Direktverrechnung bis hin zum exklusiven All-Inclusive- Konto ist für jeden etwas dabei. So beinhaltet beispielsweise das Bonus-Konto Komfort alle Online- und SB-Buchungen in der Bankstelle sowie einen ELBA Premium-Zugang, eine Debitkarte und eine Kreditkarte Gold.

Raiffeisen will seinen Kunden Danke sagen für ihre Treue. Diese wird mit barem Geld in Form eines Treue-Bonus belohnt. Mit jedem Raiffeisen-Produkt, das man nutzt, sammelt man Treue-Punkte. Diese werden am Jahresende zu einem Bonus

umgewandelt und auf das Kundenkonto gutgeschrieben. So kann jeder Kunde bis zu 120 Euro pro Jahr sammeln. Und auch die Mitgliedschaft ist im Treue-Bonus berücksichtigt – ist ein Kunde Mitglied der Raiffeisenbank profitiert er somit nicht nur von den zahlreichen, interessanten Mitgliedervorteilen, sondern erhält auch Treue-Punkte im Bonus-Programm.

Wer zu seinem Bonus-Konto auch eine Raiffeisen-Kreditkarte Gold oder Platinum nutzt, kann auch bis zu 120 Euro Kreditkartenbonus lukrieren. Raiffeisen-Tipp: Nutzen Sie Ihre Kreditkarte zukünftig häufiger im Alltag, zum Beispiel für die Online-Buchung Ihrer Reise, an der Tankstelle oder in Restaurants. Auch kleine Beträge erhöhen den Jahresumsatz und damit auch den Bonus, der am Jahresanfang automatisch am Konto gutgeschrieben wird. Sollten Sie mit dem Service wider Erwarten

nicht zufrieden sein, so gibt es bei Kontoauflösung innerhalb eines halben Jahres – ab Neueröffnung – die bis dahin angefallenen Kontospesen retourniert.

Weitere Informationen zu den Bonus-Konten gibt es auf www.rbstp.at.

Die Raiffeisen-MitarbeiterInnen informieren auch gerne zu allen Vorteilen im persönlichen Gespräch.