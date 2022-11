Weihnachten in der Stadt

Der märchenhafte Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz verzaubert mit dem riesigen Christbaum, mit Kunsthandwerk und Gastronomie in den hübschen Hütten. Eröffnung ist am Freitag, 25. November, da erklingen auch erstmals die neuen Glocken im Rathausturm.

In der Kinderwerkstatt wird gebacken, und bekannte St. Pöltner lesen Weihnachtsgeschichten. Am Dienstag,

6. Dezember, kommt dann um 17.30 Uhr der Nikolaus und bringt Sackerl für die Kinder mit.

Auf der großen Bühne treten bekannte Musiker auf, aber auch Schulklassen und Kindergartengruppen, und zwar an dem Tag, an dem das von ihnen gestaltete Fenster des Adventkalenders am Rathaus beleuchtet wird.

Geöffnet ist der Christkindlmarkt täglich von 16 bis 21 Uhr, feiertags und am Wochenende von 13 bis 21 Uhr. Das gesamte Programm gibt es auf www.st-poelten.at

Stadtweihnacht mit Kunst und Christkind

Abseits des Christkindlmarktes am Rathausplatz ist auch einiges los in der Stadt. Die Stadtweihnacht draußen in der Innenstadt verzaubert die Besucher mit stimmungsvoller Musik, feinen Schmankerln und vielem mehr.

Am Freitag, 25. November feiert das Alumnat-Grätzl sein Adventfest. Am Donnerstag,

1. Dezember, lässt es sich von 11 bis 17 Uhr vortrefflich „geh-schmackvoll flanieren“, bei der „Grätzl-Gusterei“ in der Wiener Straße.

Das Bläserquartett der Stadtkapelle St. Pölten spielt jeden Mittwoch von 17 bis 18 Uhr auf. Am 30. November in der Kremser Gasse, am 7. Dezember am Herrenplatz, am 14. Dezember an der Ecke Kremser Gasse/Domgasse und am 21. Dezember in der Linzer Straße. Dazu lässt „Bright Spots“ einzelne Gebäude erstrahlen. Das singende Christkindl erscheint jeden Adventsamstag von 14 bis 16 Uhr in der Innenstadt und winkt aus der Fahrradrikscha.

Weihnachten der Feuerwehr

Heuer laden die Feuerwehren wieder zu „Weihnachten im Park“, im romantisch und liebevoll geschmückten Sparkassenpark, und zwar von Donnerstag, 8. bis Samstag, 10. Dezember. Auf der Bühne stehen dort unter anderen die „Ridin Dudes“, die Edlseer und „Cantores Dei“.

Am Freitag teufeln die Krampusse durch den Park.

Magische Weihnacht aus St. Pölten

In ihrer filmischen Weihnachtsreise durch St. Pölten zeigt Filmemacherin Anita Lackenberger, was es in der „stillen Zeit“ zu entdecken gibt — vom Adventkonzert über fleißige Gärtnerinnen und Bäckerinnen bis zum Christkindl. Der Film „Magische Weihnachten“ wird am 4. Adventsonntag um 16 Uhr in ORF 2 zu sehen sein. Vorab gibt es einen weihnachtlichen Filmabend mit einer Langfassung, am Dienstag, 13. November, um 18 Uhr im Hollywood Megaplex. Tickets gibt es dort im Vorverkauf und an der Abendkassa.