Frühling in der Stadt

Der Frühling ist eingezogen in der City: Palmen und Zitrusbäume schmücken die Gassen und Straßen, darüber schweben bunte Blumen, Schmetterlinge, Libellen und Sonnenschirme. Die hübschen Deko-Artikel bringen nicht nur Flair und mehr in die Stadt, sondern sorgen auch für etwas Schatten in der sonnigen City.

Ab Mai liegt auch Musik in der Luft. Denn auch heuer sorgen rockige, jazzige, poppige Klänge an den Mai- und Juni-Samstagen für besondere Stimmung in der Innenstadt, wenn lokale Musiker und Musikerinnen zu Straßenmusikern werden und in den Gassen und auf den Plätzen live auftreten. Wohlklingend geht es auch in der Wiener Straße zu. Das Café im Palais Wellenstein lässt die musikalische Tradition aus dem Vorjahr wieder aufleben: Jeden Samstag ab 11.30 Uhr und jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr gibt’s ein Konzert vorm Lokal in der Wiener Straße.

Auch der Rosenmarkt belebt heuer wieder die City: Am Samstag, 21. Mai, von 8 bis 13 Uhr, verwandeln Gärtnereibetriebe und Blumenhändler die Herrengasse in eine grüne Oase, durch die Rosenkavaliere promenieren. Mit dabei ist die Stadtgärtnerei mit der St. Pöltner Rose.

Bürgermeister Matthias Stadler eröffnet den Rosenmarkt um 10 Uhr, das Blasmusikensemble der Musik- und Kunstschule mit Robert Rosenthaler unterstützt musikalisch.

Wie wär‘s mit einem anschließenden Drink oder Mittagessen oder duftenden Kaffee in einem der sonnigen Schanigärten der Innenstadt?

Und/oder mit einem Bummel durch die Fußgängerzone, am besten mit stp*Gutscheinen in der Tasche. Denn mit der besonderen Währung der Stadt kann man sich viele Wünsche erfüllen — von Mode über Schmuck und Accessoires bis zum Kaffeehausbesuch.

Bei über 140 Unternehmen in der Stadt können die stp*Gutscheine eingelöst werden, in großen Filialen, kleinen Geschäften und in der Gastronomie — und sogar bei den Ständen am beliebten St. Pöltner Wochenmarkt.