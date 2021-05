Dominik Mesner, Ziviltechniker, Geometer und seit zwei Jahren Obmann der Plattform STP 2020, ist begeisterter St. Pöltner – geworden. Das hängt natürlich mit seiner Frau zusammen, dass sich der gebürtige Kärntner so wohlfühlt in Niederösterreich. Das hängt mit seiner Firma, dem Vermessungsbüro Schubert zusammen. Aber nicht nur. „Ulli und ich sind sehr dankbar für die hohe Lebensqualität in St. Pölten.“ Dazu zählen für die Mesners die „lässige Innenstadt, die freundlichen Menschen und die vielen Freunde.“

Dominik Mesner, der im südlichen Kärnten aufgewachsen ist und an der TU in Graz Vermessungswesen studiert hat, schätzt an der 60.000-Einwohner-Stadt an der Traisen einerseits das urbane Leben mit attraktivem Angebot und kurzen Distanzen zu allem, was man braucht, andererseits auch das sehr gute nachbarschaftliche Verhältnis in seiner Wohngegend am Kupferbrunnberg. „Das ist gerade jetzt in Corona-Zeiten sehr wichtig.“

„Die Küche ist ein Platz der Begegnung bei uns im Haus, da ist immer etwas los.“ Dominik Mesner

Mit seinen Nachbarn teilt Dominik Mesner ein gemeinsames Hobby, das Garteln. „Jetzt beginnt die Gartensaison. Da hol‘ ich mir Energie bei den Hochbeeten.“ Salat hat der begeisterte Hobbygärtner schon gesetzt, die vorgezogenen Zucchini- und Paradeiserpflanzerl folgen bald.

Frische Energie holt sich Dominik Mesner beim Garteln. NOEN

Das Gemüse aus eigenem Anbau wird natürlich in der geräumigen Küche gekonnt verarbeitet. „Die Küche ist ein Platz der Begegnung bei uns im Haus, da ist immer was los.“ Da kann es in Nicht-Corona-Zeiten schon verkommen, dass eine ganze Runde von Freunden um den Herd versammelt ist. Denn bei Mesners wird gerne gemeinsam gekocht, „bevorzugt italienische und thailändische Küche, aber auch Spezialitäten aus der Monarchie und vom Balkan.“

Das hilft ein bisschen gegen das Fernweh, das das weit- und vielgereiste Ehepaar in Zeiten der Pandemie plagt. „Das geht uns schon sehr ab, dass wir in andere Länder abheben können und andere Menschen und Welten kennenlernen.“

Dominik Mesner besucht mit der 3D-Brille virtuell Urlaubsländer. „Das Reisen geht mir derzeit schon sehr ab.“ NOEN

Um diese Sehnsucht zu stillen, setzen sich Mesners dann manchmal 3D-Brillen auf und starten eine virtuelle Reise. „Das ist kein Ersatz, aber eine sehr schöne und lustige Alternative.“ Da wird im Hause Mesner dann schon einmal zum thailändischen Essen eine virtuelle Reise nach Bangkok serviert.

Als Alternative zum Flieger nutzt der sportliche Anfangs-Vierziger derzeit gerne das Rad und erkundet auf den zahlreichen Radwegen die Landeshauptstadt und ihre Umgebung. „Ausgedehnte Radtouren rund um St. Pölten genieße ich besonders.“

Außerdem frönt Mesner seinen anderen Lieblingssportarten Eishockey, Basketball, American Football und Fußball. Als Aktiver, indem er zum Beispiel mit seiner Firma Vermessung Schubert beim Business-Soccer-Turnier mitmacht, welches seine Mannschaft 2018 auch gewonnen hat.

Dominik Mesner ist allerdings auch begeisterter Passivsportler. Er sammelt Dressen von berühmten Sportlern und bekannten Sportvereinen aus aller Welt.

Über 400 Leiberl hängen im geräumigen Haus in einem eigenen Raum – zum Beispiel vom slowenischen Basketballer Luca Doncic, der in Dallas seine Körbe wirft, vom Klagenfurter Eishockeyverein KAC und natürlich auch vom SKN St. Pölten.