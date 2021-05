Jetzt wohne ich zwar schon seit fast drei Jahren in Wien, doch wenn ich Natur erleben will, fahre ich immer noch nach St. Pölten. Wenn die Sonne kräftiger und die Natur grüner wird, schnappe ich mir meine Laufschuhe, setz‘ mich in den Zug und bin in kürzester Zeit in meiner Heimatstadt. Normalerweise zumindest, wenn nicht gerade eine Pandemie Reisen zu riskant macht.

Nach 23 Jahren habe ich St. Pölten und seine Naturerlebnisse immer noch nicht satt. Kein Wunder, die Stadt hat einfach viel zu bieten. Ich brauche auch kein Auto dafür – wenn ich mit dem Zug ankomme, habe ich mehrere nachhaltige Möglichkeiten weiter zu kommen. Entweder ich borge mir ein Rad am Bahnhof aus, fahre mit dem LUP oder gehe einfach zu Fuß. Selbst wenn ich bis sechs Uhr arbeite, geht sich nachher noch ein kurzer Abstecher nach St. Pölten aus.

Vom Bahnhof ans Wasser in 10 Minuten

Mich zieht es immer ans Wasser – und auch das Tourismusbüro der Stadt räumt der Traisen einen besonderen Stellenwert als Naherholungsgebiet ein. Vom Bahnhof geht es mit dem Bus, mit dem geliehenen Rad oder einfach zu Fuß zur „Grünen Hauptschlagader“. Die Stadt informiert in ihren Flyern und auf ihrer Website auch über die Tier- und Pflanzenwelt: So ist die Traisen eine Äschenregion vom Oberlauf bis zur Spratzerner Wehr, von dort flussabwärts finden sich Barben. Vögelliebhaber werden Gänsesäger, Zwergtaucher, Graureiher sowie die Wasseramsel entdecken. Ehrlich gesagt habe ich bisher mehr nach Bibern und Enten Ausschau gehalten. Und nach den vielen hübschen Schmetterlingen, die sich auf den ungemähten Blumenwiesen tummeln – aber gut, jetzt kann ich ja darauf achten.

Die Traisen hat auf ihrer ganzen Strecke durch die Stadt wunderschöne Verweil- und Badeplätze zu bieten. Doch als geborene Spratzernerin suche ich am liebsten die Ufer im Süden auf. Oberhalb des VAZ Richtung St. Georgen finden sich zahlreiche versteckte Plätze zum Planschen, Tratschen und Genießen. Nur eine Sache fällt mir dort immer wieder negativ auf: Müll auf der Böschung. Liebe Traisenbesucher, Bierdosen verrotten nicht und Zigarettenstummel verseuchen die ganze Umgebung.

Am intensivsten habe ich das Traisenufer erwandert, wenn ich von den Beisln der Innenstadt heim in den Süden musste. Deswegen mein Geheimtipp: Spätnachts hat das Naturjuwel einen besonderen Charme.

Doris Schwarz-König

Im Sommer fahre ich auch extra für die Seen nach St. Pölten. Lieber chille ich am Ratzersdorfer See, als mir auf der Alten Donau ein Plätzchen zu erkämpfen. Und die gute Nachricht: Im Süden St. Pöltens ist noch ein See geplant. Die Seen sind wunderbar mit dem LUP angebunden – und es gibt sogar eine Zugstation Höhe Traisenpark. Wie gemütlich das Zusammenkommen an den Badeplätzen heuer sein wird, ist natürlich weiterhin fraglich.

Parkanlagen und Tiere in der Stadt

Mit Nähe zum Bahnhof bestechen noch weitere Grünräume wie Sparkassenpark, die Prater Lounge beim Regierungsviertel, der Hammerpark und der Südpark. Der Stadtwald (für mich heißt er noch immer „Kaiserwald“) hatte für mich als Kind immer den coolsten Spielplatz der ganzen Stadt: Bonus sind natürlich die Tiergehege. Wenn ich von der Stadtredaktion der St. Pöltner NÖN ins Pressehaus muss, nehme ich immer noch gerne den Weg durch den Stadtwald – zu Fuß oder mit dem Rad, Hauptsache an den Tieren vorbei.

Ein bisschen weiter entfernt vom Bahnhof, aber trotzdem schnell erreichbar finden sich Schmuckstücke wie der Naturlehrpfad Feldmühle für Froschfans, das Naturdenkmal Siebenbründel mit seinen vielen Orchideen oder das Naherholungsgebiet Nadelbach, praktischerweise gleich beim Tierheim.

Führungen durch die Natur mit spannenden Infos

Wenn nicht gerade eine Pandemie wütet, bietet die Stadt geführte Naturspaziergänge an. Tourismus-Chefin Eva Prischl dazu: „Die Naherholungsgebiete in St. Pölten sind eine wichtige Energiequelle. Unsere Naturräume sorgen für ein angenehmes Stadtklima und die gute Luftqualität in St. Pölten.“ Deswegen sind auch weitere geplant. Unter anderem Naherholungsgebiete für groß und klein am ehemaligen Truppenübungsplatz TÜPL sowie am Eisberg. Und der Sturm 19-Park, mitgestaltet durch einen Bürgerinnenbeirat, oder der „Pocket-Park“ im Bereich der ehemaligen Tennisplätze bei der Jahnturnhalle.

„Die Natur gibt uns die Kraft, das Leben zu genießen und wert zu schätzen“, so Prischl, „die bewusste Gestaltung der Grün- und Freiräume haben eindeutig einen positiven Effekt auf die Lebensqualität, und diese gilt es für künftige Generationen zu schützen.“

Viele Informationen und aktuelle Broschüren gibt es im Tourismusbüro und auf www.stpoeltentourismus.at