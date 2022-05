Kaffeeklatsch mit Röstprofi

In der Felix-Kaffee-Rösterei beim Alpenbahnhof stehen allerlei Gerätschaften, um Kaffee zuzubereiten. Diverse Filtermaschinen, Cold Drip, Cold Brew, asiatische Spezialanfertigungen, Retromaschinen mit Lade. Aber all die Technik hilft nicht, wenn der Kaffee nicht gut ist. Das Wichtigste für den Kaffeegenuss steckt in der Bohne, weiß Gründer Felix Teiretzbacher. Woher sie kommen, wo sie wachsen, wie sie geerntet werden.

Bei Felix-Kaffee kommen die Sorten vor allem aus Afrika und Zentralamerika. „Ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal in Tansania eine Kaffeeblüte gesehen und gerochen habe“, erzählt der Röstmeister. Am besten schmeckt ihm ein gewaschener Kaffee aus Kenia, Äthopien oder Ruanda. Teiretzbacher trinkt ihn pur. Nur den Cold Brew mischt er gerne mit Maracuja oder Tonic. Den Geschmack unterscheidet er nach natural und gewaschen, sauer, süß, wie vollmundig er ist und das Wichtigste – die Balance. Wer sich durch viel Kaffee durchkostet, zum Beispiel wenn er bei Felix-Kaffee einkauft, der kann seinen Geruchs- und Geschmacksinn neutralisieren, in dem er am eigenen Handrücken riecht. Ein praktischer Tipp, denn bei Wein- oder Parfum wird ja oft Kaffee zur Neutralisierung gereicht.

Wie der Kaffee dann geröstet und zubereitet wird, ändert den Geschmack dann noch einmal erheblich. Teiretzbacher erzählt von verschiedenen Röststilen. Jetzt sind wir in der „Third Wave“, Kaffee wird heller getrunken. Vorher lagen lange die dunklen italienischen Mischungen im Trend. Was mittlerweile auch viel mehr zählt für den Kaffeekonsumenten, sei die Herkunft. Da geht es nicht nur um faire Produktionsbedingungen und Preise, sondern auch um den Einfluss des Klimawandels auf die Kaffeestaude. Der wird verändern, wie wir Kaffee in Zukunft genießen.

Heuer hat Felix-Kaffee Zehn-Jahres-Jubiläum. Feiern will das Team, aber nicht expandieren. Eher im Gegenteil: „Wir wollen in St. Pölten und Niederösterreich noch mehr Menschen erreichen.“ Eine gute Option ist der Wochenmarkt am Dom, wo Felix-Kaffee immer vertreten ist. Einfach dem Kaffeeduft folgen.