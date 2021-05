Wunderschöne wallende Kleider in Maxi- und Midi-Länge bestimmen die Kleidertrends dieses Mode-Sommers. Feminin aber definitiv nicht hauteng setzen sie auf leichte Materialen wie Leinen oder Papertouch-Baumwolle, Viskose und Seide, die den Körper in einer fließenden Silhouette umspielen. Diesen Leicht-Sinn spürten die Tänzer des Europaballetts St. Pölten auf, in Uni-Tönen aber auch bunten Farben schwebten Rachael Carrier und Dominik Vaida in Bonigls Blütenpracht.

Wolfgang Mayer/Europaballett St. Pölten

Die Trendfarben dieses Frühjahrs beschreibt Michaela Urszovics von Casa Moda: „Alle Rose- und Pink-Töne, denn sie schmeicheln dem noch blassen Teint und sind starke Kombinierer mit vielen anderen Farben wie Grün und Blau, aber vor allem auch mit dem 2021 sehr trendigen Schwarz.“

Mustermix sei ebenfalls eine wichtige Komponente, hier dürfe man kreativ und mutig sein: „Erlaubt ist alles, worin man sich wohlfühlt. Wer auf Nummer sicher gehen will, bleibt bei Schwarz-Weiß-Mix, absolut cool und bei vielen Designern angesagt.“ Und für die ruhigeren Fashionistas: „Warme Braun, Beige- und Gelb-Nuancen sorgen für das Flair des Modetrends der 70er und bieten immer ein harmonisches Gesamtbild.“

In Joanna`s Boutique in der Rathausgasse findet sich Sommerkaschmir mit ausgestellten Röcken, beispielsweise in der Trendfarbe Oliv. „Neu eingetroffene Kleidungsstücke in Beigetönen weisen ein hohes Styling-Potenzial auf und können hervorragend mit floralen Mustern kombiniert werden“, rät Johanna Haslinger.

Ganz neu im Sortiment hat sie nun auch den klassischen Polo–Look von Ralph Lauren

Muster-Mix, Klassik, Romantik und Rosé: „Ja, die Trends dieser Modesaison bedienen garantiert jeden Geschmack“, wird bei Casa Moda bestätigt. Die im letzten Jahr laufend angewachsene Jogging-Mode und das funktionstüchtige Fitness-Tuch bleibt nun wo es hingehört: „Die neue Oversized-, Loungewear-Fashion ist perfekt für alle, die es bequem lieben. Denn Loungewear spiegelt zwar den aktuellen Zeitgeist wieder, hat allerdings mit ausgebeulten Jogginghosen und Schlafanzügen wenig am Hut“, so Michaela Urszovic. Damit schafft es die Home-Office-Loungewear 2021 auch auf die Straße, „aber man trägt sie abseits der Couch auf jeden Fall mit Stil!“

Für den perfekten Office-Look gilt: Weit geschnittene, weich fließende Hosen, weißes Oberteil, dazu Sandale oder Sneakers - bewährt und mittlerweile business-tauglich. „Zur Jogg-Pant hingegen gehört Bluse oder Kurztop und oversized Longblazer. Damit das Ganze nicht zu bequem wirkt, ist hier der elegantere Schuh die bessere Wahl.“

Trendige Herren und 70er-Brillen

Bei den Herren ruft Peter Urszovic einen Sommer mit weniger strengen Regeln aus, dennoch: „Kein Sommer ohne Leinen, Baumwolle und natürliche Materialien!“ Komfort, smart und entspannt mit einer lässigen Coolness. „Der Anzug aus dynamischen Stretch-Stoffen mit bunten Hemden oder einfach mit stylischem Printshirt wird zum modischen Essential“, empfiehlt er seinen Casa Moda Kunden. In die Streetwear eingezogen sind auch 2021 Kapuzenjacken und Overshirts, also ein Hybrid aus klassischem Herrenhemd und Jacke, und luftige bunte Shorts. Monochrom getragen, seien sie „der“ Trend 2021. „Neben den klassischen Naturtönen trifft man(n) auch auf Gelb und Orange, ein gepflegtes Oliv in Kombination mit Weiß lässt jedes Outfit sofort sommerlich wirken“, so Peter Urszovics.

Wichtig: „Nicht fehlen darf gerade für heiße Sommertage ein luftiges Leinen-Outfit, ob als kompletter Anzug oder nur ein Hemd zur all-time-Jeans oder der modischen Chino.“ So ist „Er“ auf jeden Fall trendy.

Bei Sonnenbrillen lassen die 70er grüßen, farblich trägt man auf der Nasenspitze Schwarz und Turtoise-Muster, also Braun/Schwarz gemixt. „Große, geometrische Formen, wie rund oder eckig liegen voll im Trend“, weiß Optik-Spezialist Harald Bacik. Angesagte Glasfarbe ist blau, oder tendenziell hellere Gläser.

„Außerdem kommen auch Schild- und Monoscheiben Sonnenbrillen wieder vermehrt zurück, so wie in den Guten 90ern.“