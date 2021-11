Mit Profis die Stadt erleben

Wohl gefühlt haben sich schon die Römer hier, in Aelium Cetium, erzählen die Stadtführer bei ihren Rundgängen durch die Altstadt von St. Pölten — davon zeugen noch einige Überbleibsel aus der Zeit von Kaiser Hadrian vor genau 1.900 Jahren. Aber auch in die mittelalterliche Viertelwelt St. Pöltens entführen die Austria Guides.

Maria Theresia Rita Klement

Noch immer geprägt ist die Altstadt von den Werken der großen Barockkünstler Prandtauer, Munggenast und Daniel Gran — angesichts der herrlichen Palais, des Barockensembles am Rathausplatz und der Domkirche werden die Meister in den Erzählungen der Guides wieder lebendig. Und dann geleitet auch noch Kaiserin Maria Theresia persönlich durch die Stadt und erzählt Anekdoten aus der langen Historie der Traisenstadt. Bei all diesen Stadtspaziergängen, Rundgängen und Gruppenführungen stehen die konzessionierten Austria Guides zur Verfügung.

Zu den Naturschätzen der Stadt gibt es auch informative Spaziergänge: Besucht werden Pflanzen zu jeder Jahreszeit, die Vogelwelt am Friedhof oder Nachtinsekten im Brunnenfeld Süd. Etwas Besonderes sind auch die Kutschenfahrten mit den Norikerpferden oder die Alpakawanderungen.

Die Führungen in der Landeshauptstadt können direkt über die Homepage www.stpoeltentourismus.at gebucht und bezahlt werden. Und: Für Solo-Spaziergänger gibt es eine kostenlose App.