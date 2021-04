In unserer Gärtnerei wächst ein riesiges Sortiment an Balkon- und Sommerblumen heran, das wir ohne Umwege ausschließlich in unseren Geschäften verkaufen. In Kombination mit ausgewählter Keramik, gediegenem Zubehör und hochwertigen Erden ist erfolgreiches Wachstum vorprogrammiert. Auch Obst (Beeren, Obstbäume, Säulen- und Zwergobst) und Gemüsepflänzchen werden in großem Umfang angeboten. Abgerundet wird das Sortiment durch liebevoll verarbeiteten Schnittblumen zu wunderschönen Blumensträußen und floristischen Werken. Ausgewählte Sträucher und dauerhafte Trogbepflanzungen gehören ebenfalls zu unserem Leistungsumfang.

Zum Muttertag finden Sie bei uns garantiert etwas passendes für jeden Geschmack. Wir freuen uns, wenn auch weiterhin unser Lieferservice (sowohl Blumensträuße als auch Pflanzen und Erde) so toll angenommen wird. Wer sich bequem und zu jeder Zeit umsehen möchte, dem können wir unseren Webshop www.bonigl.at/shop empfehlen.

Kontakt:

Gärtnerei Bonigl e.U.

Goldeggerstraße 38

3100 St.Pölten

Tel.: 02742 / 367471

e-mail: blumen@bonigl.at



Filialen:

Kremserlandstraße 34

3100 St.Pölten

Venusbergerstraße 2

3133 Traismauer

www.bonigl.at