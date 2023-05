„Gründerszene in der Region weiterentwickeln“

Sie sprudeln voller Ideen, sind innovativ, kreativ und haben die Kraft, ihre Ideen auch in die Tat umzusetzen. Unternehmer und Jungunternehmer im ganzen Land überzeugen durch ihre vielfältigen Innovationen. Dazu gehört auch Mateo Primorac. Sein Unternehmen scopri.AI ist gerade in der Gründungsphase in der Landeshauptstadt. „Wir sind ein sehr junges Unternehmen im Bereich der hochspezifischen Textanalyse mittels KI und seit Oktober ein Teil von founders-stp“, berichtet Primorac.

Seitdem habe er besonders vom Netzwerk, dem Austausch und der Expertise der Gründerinnen und Gründer von founders-stp profitiert. founders-stp, ein eigenständiger und uneigennütziger Verein von Gründern für Gründer mit Obmann Hannes Baumgartner an der Spitze und der neue Gründungsbeauftragte der Stadt Wolfgang Kern haben ein gemeinsames Ziel: Die Entwicklung der Gründerszene in der Hauptstadtregion und die Unternehmer besser zu vernetzen. „Das Besondere daran ist die einzigartige Struktur und Zusammenarbeit in einer ‚public private partnership‘“, berichtet Kern, selbst aktiver Unternehmer und Player aus der Gründerszene. Außerdem besonders: Die founders-stp wurden auch direkt in den Masterplan St. Pöltens integriert.

„START-UP UNTER DEN ÖKOSYSTEMEN“

Ein derartiges Model gibt es in Österreich noch nicht. „Ich bin stolz, ein Teil davon sein zu können“, so Kern. Nicht überall könne so etwas funktionieren. Dazu brauche es eine aufgeschlossene Politik und die richtigen Akteure dazu. „Wir haben hier eine Konstellation gefunden, die Außergewöhnliches schaffen kann. Ich sehe uns selbst als Start-Up unter den Ökosystemen und möchte in den kommenden Jahren als Vorzeigemodell und best practice-Beispiel gehandelt werden“, so die ambitionierten Ziele des Gründungsbeauftragten. Um zu zeigen, dass es die Stadt ernst meint, wurde im Gemeinderat auch eine Förderung in der Höhe von 300.000 Euro für drei Jahre bereitgestellt.

AUSTAUSCH AM STAMMTISCH

So findet ein Mal im Monat ein Stammtisch statt, bei dem sich Interessierte treffen, um sich auszutauschen zu alltäglichen Problemen und Herausforderungen. „Der Wunsch ist es so, einen niederschwelligen Zugang zu finden und ein gründergetriebenes Ökosystem von unten herauf aufzubauen“, erklärt Kern. Von diesen Stammtischen zeigt sich auch Gründer Mateo Primorac begeistert: „Ich kann die Meetups nur empfehlen, bisher waren sie jedes Mal extrem wertvoll.“ Dem schließt sich auch Julia Zeitlhuber an. Sie ist seit Anfang des Jahres im Vorstand der founders-stp. Gemeinsam mit Violetta Hradetzky hat sie „cultured“ gegründet, ein Unternehmen, das vegane Bio-Käsealternativen produziert und verkauft. „Als Unternehmerin eines Start-ups arbeite ich oft isoliert und mit einem Tunnelblick. Die Meetups der founders-stp sind eine tolle Gelegenheit sich mit Gleichgesinnten über ähnliche Probleme beziehungsweise Lösungen auszutauschen und zu netzwerken“, sagt Zeitlhuber.

SCHNELLAGIERENDES NETZWERK AUFBAUEN

Um dem gesetzten Ziel näher zu kommen, geht es laut Kern nun darum, alle Stakeholder aufzufangen und in einer Start-Up-Map zusammenzufassen. Gleichzeitig soll eine Datenbank mit allen Teilnehmenden erstellt werden, um ein schnellagierendes Netzwerk aufzubauen. „So soll es für Neugründer einfacher werden sich gezielt zwischen allen Angeboten zu bewegen, ohne wertvolle Zeit für Recherche und Termine zu verlieren“, erklärt Kern. Die founders-stp liefern dazu die Grundlagenarbeit, um gemeinsam mit allen Beteiligten Programme zu erarbeiten. Geplant sind dafür heuer mindestens drei Think Tanks. Zusätzlich wird ein Schwerpunkt im Bereich Bildung gesetzt, dem sich die FH im Auftrag der Stadt annimmt.

Von dem Projekt sollen neben der Stadt auch die Region und in weiterer Folge andere Bundesländer profitieren. Denn seit Anfang des Jahres ist Wolfgang Kern Local Representative der Austrian Startups für Niederösterreich. „Die Zusammenarbeit mit den Austrian Startups ist ein weiterer strategisch wichtiger Schritt, um überregional agieren zu können und sich mit anderen Bundesländern auszutauschen“, so Kern.