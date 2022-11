Sammeln für die armen

Wenn das Weihnachtsfest vorbei und die ersten bereits ihre gut gemeinten Neujahrsvorsätze gebrochen haben, ziehen am 6. Jänner wieder Kinder in bunten Gewändern als Heilige Drei Könige durch die Gassen der Stadt. An den Eingängen der Häuser hinterlassen sie die Buchstaben C-M-B, die lateinische Abkürzung für Christus segne dieses Haus, während sie die Bewohner mit Liedern erfreuen. Damit hauchen die Kleinen einem uralten Brauch jedes Jahr neues Leben ein. Dass die gesammelten Spenden Armutsbetroffene aus aller Welt unterstützt werden, verdanken wir einer wenig bekannten St. Pöltnerin.

Der Brauch des Sternsingens reicht in verschiedenen Ausprägungen sehr weit zurück. Bereits im 16. Jahrhundert klopften Verkleidete im Jänner mit Liedern und Gedichten an die Türen der Gläubigen. Im Vergleich zu heute waren die Sternsinger damals meist keine Kinder, sondern arme Erwachsene, die zum Essen eingeladen wurden oder kleine Gaben von den Stadtbewohnern sammelten. Wegen „ausufernder Bettelei“ büßte der Brauch, der immer öfter missbraucht wurde, allerdings bald an Ansehen ein und wurde unter Maria Theresia deshalb sogar gesetzlich eingeschränkt. „Die heiligen Drei Könige mit ihrem Stern, sie essen, sie trinken und bezahlen nicht gern“, soll ein weitverbreiteter Spruch in ganz Niederösterreich gelautet haben. Die Kleidung der Sternsinger war früher eher unköniglich. Die drei aus dem Morgenland waren meist in bunte Lumpen gehüllt, trugen Kronen aus Stroh und sammelten ihre Gaben in zerrissenen Erdäpfelsäcken.

Eine der Personen, die sich für die Mission in Armutsregionen einsetzte, war Gräfin Maria Theresia Ledochowska. Die 1863 in Loosdorf geborene tiefgläubige Adelige besuchte das Institut der Englischen Fräulein in St. Pölten und wohnte während ihrer Schulzeit in der Schneckgasse, bevor sie sich nach zahlreichen Reisen vehement gegen die Sklaverei in Afrika engagierte. Sie gründete die Petrus-Claver-Vereinigung, benannt nach dem Patron der Menschenrechte, für die afrikanische Mission und Anti-Sklaverei-Bewegung. Mittels Flugblättern, Büchern und Theaterstücken machte die Gräfin unermüdlich auf das unfassbare und menschenverachtende Leid der in Ketten Gelegten aufmerksam. Sie sammelte Spenden für die Befreiung der Sklaven und für deren katholische Bildung. Gräfin Ledochowska war eine der ersten, die den Salzburger Bischof überzeugte, die Spendensammlungen der Heiligen Drei Könige für die Zwecke der Mission in anderen Kontinenten zu verwenden.

Maria Theresia Ledochowska wurde für ihre Verdienste um die Armen und Rechtlosen 1975 am Weltmissionssonntag in Rom von Papst Paul VI. seliggesprochen. Aus heutiger Betrachtung erscheint ihr Wirken jedoch nicht nur im positiven Licht. Die Menschen in Afrika wurden trotzdem im Rahmen eines erbarmungslosen Kolonialregimes zu einem Leben nach europäischem Vorbild gezwungen und nie gefragt, ob sie den katholischen Glauben annehmen wollten. Dennoch leistete die frühere St. Pöltner Schülerin einen wichtigen Beitrag zur Abschaffung der Sklaverei.

In den 1950ern wurde der Brauch neugestaltet und zu dem, wie wir ihn heute kennen. In festlich aussehende Königskleider gewandet, sammeln die Drei Könige nun Spenden für die Dreikönigsaktion vom Hilfswerk der Katholischen Jungschar. Diese leitet heute eines der größten Projekte, das sich für die Verbesserung der Lebensumstände von Kindern und Jugendlichen weltweit einsetzt.