"Mitarbeiter sind Kapital"

Im August 1968 beginnt in St. Pölten eine Erfolgsgeschichte: Herbert Klenk senior und Helmut Meder gründen einen Elektro-Installationsbetrieb, der sich in den folgenden Jahren zu Österreichs Branchenleader entwickelt, mit mehr als 700 Mitarbeitern. „Unsere Mitarbeiter sind unser größtes Kapital“, betont Geschäftsführer Herbert Klenk junior, der jeden Tag eine Runde geht und die Belegschaft besucht.

„Mir ist es ein großes Anliegen, dass die Stärken des Familienunternehmens beibehalten werden: kurze Wege, Flexibilität und Handschlagqualität.“ Dem Firmenchef, der den Betrieb 2016 nach dem plötzlichen Tod seines Vaters und Firmengründers Herbert Klenk senior in dessem Sinne weiterführt, ist es gleichzeitig auch wichtig, Neues umzusetzen: „Hinter allem, was wir machen, steckt immenses Knowhow“. Das an die jungen Mitarbeiter weitergegeben wird.

Denn das Unternehmen setzt auf Fachkräfte, die im Haus ausgebildet werden. Über 1.000 junge Menschen haben bereits eine Lehre bei Klenk & Meder abgeschlossen, 130 sind derzeit in Ausbildung, etwa 30 werden jedes Jahr aufgenommen und sind vom ersten Tag an auf allen Baustellen unterwegs. Sie werden aber auch im Handel und Lager eingesetzt, um den Betrieb von Grund auf kennenzulernen.

Neben dem „Learning by doing“ und der Berufsschule werden die jungen Mitarbeiter in der hauseigenen Lehrlingsakademie auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

„Gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichern die Zukunft des Unternehmens und die Zufriedenheit der Kunden“, ist Herbert Klenk überzeugt. Neben der Lehre gibt es bei Klenk & Meder auch ein Trainee-Programm für Absolventen von HTL und Fachhochschule. Sie durchlaufen verschiedene Ausbildungsmodule, um das Unternehmen – mit insgesamt fünf Standorten – kennenzulernen. Mit der Übernahme des Installationsbetriebs Maroscheck ist Klenk & Meder seit 2001 Komplettanbieter für Haustechnik.

HERAUSFORDERUNGEN IN ZUKUNFT MEISTERN

Die beiden vergangenen Jahre waren auch für die Elektrobranche nicht einfach, bestätigt Herbert Klenk: „Wie viele andere Unternehmen hat die Pandemie uns vor große Herausforderungen gestellt. Vor allem die Probleme in den Lieferketten und Materialengpässe in vielen Bereichen sind hier zu nennen.“

Durch den Krieg in der Ukraine habe sich das alles noch einmal verschärft. Für die Zukunft hofft der Firmenchef, zusammen mit den Lieferpartnern diese Dinge in den Griff zu bekommen, „damit unsere MitarbeiterInnen arbeiten können und wir die Bauvorhaben unserer Kunden fertiggestellt werden können.“