Eines der beliebtesten Weihnachtskekse ist unbestritten das Vanillekipferl, gern gebacken vom Hobby-Patissier, gern genossen in der Familie. Mitten in der Weihnachtsharmonie die Frage der Nusswahl, der richtigen, der wahren Wahl: Haselnüsse, Walnüsse oder Mandeln? Dieses Geheimnis soll von Experten geklärt werden: Volker Bernges, Franz Amler, Mario Hinterleitner und den Kernstock-Damen.

Vier Konditoren und tatsächlich vier Rezepte

Vor vielen Jahren durfte Gerda Kernstock in der berühmten Konditorei Wolf Mehlspeisen und kiloweise Teegebäck backen, später nahm sie die Herausforderung an, selbst eine Backstube einzurichten. Mittlerweile bäckt ihre Tochter Stefanie die Rezepte ihrer Mutter und der Konditorei Wolf nach, zu bekommen am Markt in St. Pölten. Sie sagt: „In der Weihnachtsbackstube der Konditorei Kernstock wird das klassische Kipferl mit Walnüssen und Butter gebacken, dies ist ein altes und unumstrittenes Familienrezept.“

Die Vanillekipferl im Hause Amler wurden immer frisch und mit bestem Rohmaterial zubereitet, von den Kunden geschätzt und gelobt. Dann wurde Franz Amler aber von seiner Frau und dem Geschäftspatissier überrascht: „Meine Frau gab mir Vanillekipferl nach ihrem Familienrezept zu kosten - und ich musste neidlos anerkennen, dass diese unserer Hausqualität um nichts nachstanden.“

Genau das Rezept - übrigens mit geschälten und geriebenen Mandeln - hat Franz Amler zur Verfügung gestellt.

Ein anderer, auch ganz Großer der damaligen süßen Szene St. Pöltens ist Volker Bernges. Egal, wen man fragt, sofort möchte jeder wieder auf die legendäre Schokomandel oder in die Bananenpastete beißen. Unvergessen auch seine wechselnde kreative Auslage der Konditorei in der Josefstraße. Seine Nusswahl: Haselnüsse.

3.200 Vanillekipferl

Auch dieses Rezept kann ausprobiert werden, die Familie sollte allerdings groß sein. Volker Bernges besteht auf das Originalrezept, für unglaubliche 3.200 Vanillekipferl, „die wir bis zu drei mal am Tag gemacht haben“, schmunzelt er - Bernges Lehrlinge können heute darüber lachen, damals eher weniger.

Der vierte Experte, Mario Hinterleitner, verwöhnt zwar in seiner Cafe-Konditorei in Hainfeld, doch seine Mehlspeisen sind auch in St. Pölten zu bekommen, dort wo man sie am wenigsten erwarten würde: In einem asiatischen Bistro am Mühlweg. Außerdem machen sich die Grandseigneure Amler und Bernges regelmäßig auf den Weg zu ihm, denn „wir wissen, wo es gut ist.“ Hinterleitner, der 2014 die Konditorei von seinem Vater übernommen hat, weiß: „Bei Vanillekipferln wird häufig über die Verwendung von Mandeln oder Haselnüssen diskutiert. Die Art der beiden ist eigentlich Nebensache.“

Bei Hinterleitners ist wichtig, dass der Teig wenig Zucker, viel Butter, dazu Vanille, Zitrone und außerdem Muskat enthält und sofort nach dem Backen mit Puderzucker bestreut wird. Und: „Man sollte das Vanillekipferl mit der Zunge zerdrücken können.“

Obwohl also im besten Fall gleich wieder zerdrückt, muss es davor formvollendet sein. Bei den Kernstocks werden die köstlichen Kipferl in Form gebracht, immer mit dem Gefühl, ein bisschen unter Beobachtung zu stehen. „Wenn ein Kipferl nicht ganz so geworden ist, wie es sein sollte, schreit bei uns eine Stimme aus dem Jenseits, dass man sich wieder mehr Mühe geben soll“, erzählt Stefanie Dolp-Kernstock. „Oma Linschi“, verstorbene Großmutter von Stefanie, konnte es überhaupt nicht leiden, wenn ein Kipferl nicht schön genug wurde. „Dies ist heute noch sehr präsent in unserer Backstube“, gestehen die Kernstocks.

Während für Konditoren die Adventzeit natürlich gar nicht besinnlich zugeht, mit Lebkuchenvariationen bereits im September begonnen wird, gefolgt von Stollen und Weihnachtsbäckerei, gipfelnd in Marzipanschweinen für’s neue Jahr, wünschen unsere Experten gutes Gelingen beim Nachbacken und „nicht mit der Butter sparen“.