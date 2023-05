Die beste Adresse für Antik-, Alt- und Gebrauchtwaren

Seit 20 Jahren hat sich unser Betrieb auf die nachhaltige Verwertung von Verlassenschaften sowie Räumungen von Wohnungen, Kellern, Dachböden, Höfen und vielem mehr spezialisiert. Dabei stehen Schnelligkeit, Sauberkeit und diskrete Abwicklung für unsere Angestellten und uns stets an oberster Stelle!

Dank unserer langjährigen Erfahrung im An- und Verkauf von Antik- und Altwaren können wir Ihnen eine exakte und akkurate Beurteilung aller Gegenstände bieten. Dadurch sind wir in der Lage, Kostenminderung oder einen Kosten- und Wertausgleich sofort zu kalkulieren und

somit das für Sie optimale Ergebnis zu erzielen. Ein weiterer Vorteil für Sie: Unser Geschäftsinhaber ist als gerichtlich beeideter und zertifizierter Sachverständiger im Bereich Alt- und Gebrauchtwaren tätig. Somit können Sie sicher sein, dass Sie bei Kremsers Schatztruhe in den besten Händen sind.

Sie möchten unseren Service in Anspruch nehmen, sind sich aber unsicher, ob es sich wirklich lohnt? Kein Problem, denn die Erstbesichtigung bei uns ist gänzlich kostenfrei und unverbindlich.

Seit Dezember 2022 finden Sie uns auch in der St. Pöltner Innenstadt. Das Geschäftslokal befindet sich im historischen Ambiente der „Alten Spora Apotheke“. Die barocken Räumlichkeiten und das sich ständig ändernde Warenangebot laden zum Stöbern und Verweilen ein. Unser Geschäft hat von Dienstag bis Samstag für Sie geöffnet und bietet ein breites Angebot an Schätzen aus vergangenen Zeiten. Lassen Sie sich von unserem erfahrenen Team persönlich beraten und finden Sie besondere Stücke, die Ihr Herz höher schlagen lassen.

Bei Kremsers Schatztruhe erhalten Sie alles aus einer Hand und aus bester Qualität. Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst von unserem umfassenden Dienstleistungsprogramm. Wir freuen uns darauf, Sie in unserem Geschäft in der St. Pöltner Innenstadt begrüßen zu dürfen!

Öffnungszeiten

Montag Ruhetag

Dienstag bis Freitag von 10:00-18:00 Uhr

Samstag 9:00-13:00 Uhr

Wienerstraße 14 am Herrenplatz

3100 St. Pölten

kremsers.schatztruhe@gmail.com

www.kremsers-schatztruhe.at