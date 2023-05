Tradition auf gesunden Füßen

Die Traditionsbetriebe in der St. Pöltner Innenstadt werden immer weniger. Einer, der die Fahne weiter hoch hält, ist Andreas Haselsteiner, der vor vier Jahren das Orthopädie-Fachgeschäft Leeb in der Linzer Straße übernommen hat.

Seit 1949 steht das Unternehmen auf „gesunden Füßen“ und seitdem dreht sich dort alles um das Wohlbefinden der Kunden-Füße. Dabei verbindet man die von Generation zu Generation weitergegebene Erfahrung mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Technologien.

Andreas Haselsteiner - 2003 Lehrling, heute Frimeninhaber. Foto: Leeb – Orthopädie & Schuhe

Andreas Haselsteiner hat 2003 als Orthopädie-Schuhmacher- Lehrling im Betrieb begonnen, legte in der Folge auch die Meisterprüfung ab. „Letztendlich war es dann irgendwie sogar ein bisschen Zufall, dass ich jetzt in die erste Reihe gerückt bin“, erzählt er, um eines aber gleich klar zu stellen: „Wir sind hier ein eingeschworenes Team, das für unsere Kunden da ist.“

Und das in vielen Bereichen: Orthopädische Maßschuhe, Einlagen und Sporteinlagen, modische Gesundheitsschuhe und maßgefertigte Schuhe.

Das modern eingerichtete Geschäftslokal präsentiert sich als Schauraum für tolle, gesunde Schuhe genauso wie für Laufschuhe. In der Werkstatt arbeiten speziell ausgebildete Menschen und fertigen Behelfe, von der klassischen Einlage bis hin zur orthopädischen Zurichtung und dem kompletten orthopädischen Schuh nach Maß, an. Durch die Werkstatt sind auch Schuhreparaturen von Konfektionsschuhen möglich. „Und in zwei Maßkabinen, die mit modernsten Fußscannern ausgestattet sind, können wir auf jedes Fußproblem eingehen“, ist Andreas Haselsteiner stolz auf die Vielfalt in seinem Traditionsbetrieb: „Nächstes Jahr feiern wir 75 Jahre Firma Leeb – ich denke, das sagt alles. Und ich verspreche, das wird nicht der letzte Geburtstag!“