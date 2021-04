1986 übernimmt das Autohaus Schirak die Markenvertretung von MG – bis die Marke 2005 Konkurs anmeldete. Jetzt ist Schirak automobile wieder MG-Händler! Der Kreis schließt sich … „Morris Garages“ war einmal eine britische Automarke (1923 in Oxford gegründet), die bis 2005 im Besitz der MG Rover Group war. Nanjing Automobile Group übernahm die Markenrechte, wurde aber selbst 2007 von Shanghai Automotive Industry Corporation übernommen (SAIC ist der größte chinesische Automobilhersteller und weltweit die Nummer 7). In Österreich heißt seit Anfang des Jahres 2021 der MG-Generalimporteur MG Motor Austria, eine 100-prozentige Tochter der Denzel Gruppe. Eine Automarke, bei der die E-Mobilität im Mittelpunkt steht. Schirak automobile hat den MG-Schauraum in der Porschestraße schon fertiggestellt. Aktuell können zwei Modelle bewundert werden (und natürlich Probe gefahren werden):

ZS EV. Ein vollelektrischer SUV mit 143 PS. Höchstgeschwindigkeit 140 km/h. Reichweite bis zu 263 Kilometer. Ladezeit an einer Gleichstromsteckdose (null bis 80 Prozent) in rund 40 Minuten. Der ZS EV (Frontantrieb) ist 4,31 Meter lang, der Kofferraum schafft 448 bis 1.166 Liter.

EHS Plug-in-Hybrid. Der SUV hat einen 1,5-LiterTurbobenziner mit 162 PS und einen Elektromotor mit 122 PS als Antrieb – Systemleistung 258 PS. Höchstgeschwindigkeit 190 km/h. Elektrische Reichweite bis zu 52 Kilometer, Kraftstoffverbrauch ab 1,8 Liter pro 100 Kilometer, ab 43 Gramm CO2 pro Kilometer. Der EHS Plug-in-Hybrid (ebenfalls mit Frontantrieb) ist 4,57 Meter lang, Kofferraumvolumen 463 bis 1.287 Liter.

„Wir sind stolz, dass wir mit dem Autohaus Schirak einen Key-Player in Niederösterreich mit mehr als 50 Jahren Erfahrung im Automobilhandel für MG gewonnen haben! Gemeinsam werden wir daran arbeiten, mit MG die Elektromobilität für jedermann zugänglich zu machen.“ Andreas Kostelecky.

Die chinesische Nachfolgemarke des englischen Traditions-Labels erweitert die Modellpalette heuer noch mit zwei Stromern: MG Marvel R (eine weiterer SUV, ihn wird es auch mit Allradantrieb geben, ab Mai) und MG5 (der erste E-Kombi der Welt, ab Oktober).

Die Jugend an die Macht! Theresa und Florian Schirak, die das Autohaus Schirak automobile nun gemeinsam in vierter Generation leiten. Florian Schirak ist für MG zuständig: „Ich sehe in dieser Marke sehr viel Potenzial!“ Schirak automobile

Kontakt:

Schirak KG

Porschestraße 19

3100 St. Pölten

Tel.: +43 2742/77 531

e-mail: verwaltung@auto-schirak.at

www.schirak.at