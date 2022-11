Ihr Bus- und Reisezentrum in der Region

Unser Ziel ist es, Ihre Wege mit unserer Leidenschaft zu gestalten! Seit mittlerweile 66 Jahren bewegen und begleiten wir Wege – im Gütertransport, Personenverkehr, bei Busreisen und der Reiseplanung. Was damals mit einem LKW für Milchsammeltransport und einem Autobus für den Ausflugsverkehr begann, ist heute nach wie vor unsere Mission.



TRANSPORT & LOGISTIK

Unser moderner Fuhrpark ist das Herzstück unserer Logistik.

Wir haben für jeden Transportauftrag den passenden LKW parat! Unser moderner LKW-Fuhrpark besteht aus Sattelkraftfahrzeugen (mit Megatrailer und normalen Tautlinern) und Hängerzügen, die für den nationalen und internationalen Güterverkehr auf den Straßen unterwegs sind, sowie aus Müllsammelwagen und Containerzügen mit Ladekran für den Bereich der Abfallwirtschaft und Altstoffverwertung. Unsere LKW-LenkerInnen werden laufend geschult und verfügen über langjährige Erfahrungen.

Faire Arbeitsbedingungen und höchste Sicherheit sind Grundsätze unserer Logistik. Wir unterstützen unsere KundInnen bei einer effizienten Gestaltung ihrer Wege und bei der Erreichung ihrer Ziele. Zudem leisten wir mit unseren der neuesten Technologie entsprechenden Fahrzeugen mit verhältnismäßig niedrigen Partikel-, CO²- sowie Geräuschemissionen einen wertvollen Beitrag für unsere Umwelt.



REISEBÜRO

Eine schöne Reise beginnt bei der Planung!

In unseren modernen Reisebüros in Ybbs und St. Pölten werden Sie mit viel Erfahrung und Engagement von unseren freundlichen und kompetenten ReiseexpertInnen bei der Gestaltung Ihrer Reise ausführlich und persönlich beraten. Neben den Buchungen aus unserem Eigenprogramm können Sie aus individuellen, für Sie zugeschnittenen Angeboten von Top-Reiseveranstaltern wählen.

Egal, ob eine Kreuzfahrt im Mittelmeer, ein Städtetrip nach Barcelona oder ein Strandurlaub auf einer griechischen Insel – wir wissen, es gibt grenzenlose Möglichkeiten, Urlaub und Reisen zu gestalten. Legen Sie Ihre Urlaubswünsche in unsere Hände und freuen Sie sich bereits bei der Buchung auf Ihren nächsten Traumurlaub. Ihre Urlaubswege beginnen bei uns im Reisebüro!



BUSREISEN

Mit Busterminal in Ybbs & St. Pölten.

Steigen Sie ein, lehnen Sie sich zurück und lassen Sie die Landschaft an Ihnen vorüberziehen. Steigen Sie aus und kommen Sie entspannt an. Busreisen bieten bereits bei der Anreise Urlaub und Erlebnis pur! Unser Anspruch, Ihnen eine angenehme Busreise zu bieten, möchten wir bereits beim Einsteigen in den Reisebus ermöglichen.

Deshalb erwarten Sie an unseren Standorten moderne Busterminals. Nehmen Sie in unserer Lounge Platz, warten Sie im Warmen und steigen Sie bei den überdachten Bussteigen ein. Außerdem stehen Ihnen hier auch kostenlose, eingezäunte Parkplätze für Ihre Reisezeit zur Verfügung. Mit laufenden Modernisierungen und Investitionen garantieren wir unseren Reisegästen die besten Busse, die technisch und ressourcenschonend dem neuesten Stand entsprechen.



GRUPPENREISEN

Keine Gruppe ist uns zu klein oder zu groß.

Reisen zu gestalten ist unsere Leidenschaft. Unsere Gruppenabteilungen in Ybbs und St. Pölten organisieren nicht nur unsere Buspauschalreisen, die Sie in unseren Katalogen finden, sondern gestalten auch Individualbusreisen. Sie wollen mit Ihren Freunden, Ihrer Firma, Ihrem Verein, Ihrer Klasse oder ganz einfach mit Ihrer gesamten Familie verreisen?

Unser reiseerfahrenes Gruppenreise-Team kümmert sich darum! Sie können entweder „nur“ den Bus inklusive einem unserer netten BuslenkerInnen mieten oder sich eine komplette Reise für Ihre Gruppe organisieren lassen. Wir haben für jeden Anlass den richtigen Bus.

