Sommer mit viel Musikvergnügen

Nur ein paar Wochen und dann ist er wieder da – der von vielen langersehnte Sommer und das mit ihm verbundene warme Wetter und Entspannung. Für Unterhaltung an den Sommerabenden sorgt auch heuer die St. Pöltner Musikszene mit ihrem vielfältigen Programm.

Den musikalischen Sommerauftakt macht heuer das Barockfestival mit dem diesjährigen Titel „In Music We Trust“. Den Konzertreigen eröffnet am Samstag, 11. Juni, um 19 Uhr die Vorstellung Violette de Nuit in der Franziskanerkirche. Auf dem Programm stehen traditionelle norddeutsche und schwedische Kompositionen. An ausgewählten Barockspielorten in St. Pölten treten zum Beispiel noch Lautenspieler Thomas Dunford oder Sopranistin Dorothee Mields auf.

Am 29. Juli laden am Ratzersdorfer See verschiedene Musikgenres zum Tanzen ein. Im Rahmen des MUSIK.STP-Festivals treten dort heimische Bands, wie etwa Jangoony, The Zsa Zsa Gabor‘s oder Olivia Goga auf und bringen ihre Pop-, Reggae-, Rock-, aber auch Drum & Bass-Songs zum Besten.

Ein Muss für jeden Blues-Liebhaber ist das 19. Summer Blues Festival, das am Samstag, 30. Juli, um 18 Uhr, über die Festival-Bühne am Ratzersdorfer See gehen wird. Mit dabei sind heuer The Hoodoo Men feat. Lareeze, die Mika Stokkinen Band sowie Douglas Linton & the Plan Bs.

Drei Tage voll jazziger Klänge bietet das „Jazz im Hof Festival“. Von 18. bis 20. August performen im Stadtmuseum bekannte Jazz-Stars, wie etwa Camille Bertault, David Helbock oder Tomáš Liška, der Elemente aus dem Jazz mit Anklängen an Flamenco verbindet. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.