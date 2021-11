Lesen ist Abenteuer im Kopf!

Bemerkst du also, dass deine Augen beim Lesen schneller ermüden, du Zeitungen oder Smartphone immer weiter weghalten musst oder eine zusätzliche Lampe benötigst, dann ist es an der Zeit, an eine Lesebrille zu denken.

Eine Bitte: Tu' dir etwas Gutes und nimm' nicht die nächstbeste Brille aus der Drogerie. Diese sind nämlich Einheitsmodelle und somit ganz und gar nicht an deine individuelle Sehkraft angepasst.

Mach' wie bei jeder Korrekturbrille zunächst unseren kostenlosen Sehtest und finde dann das perfekt auf dich abgestimmte Modell. Wir beraten dich gerne rund um dein Lesevergnügen!